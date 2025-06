Marcolin, Bogliacino, Di Gennaro, Vidigal, Magro a Kiss Kiss Napoli

Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lang è calciatore forte nell’uno contro uno, la sua qualità principale è quella. Il Napoli ha le idee chiare sul mercato e questa è una grande novità. Ci sono dei nomi ben precisi e li sta andando a prendere uno ad uno. L’anno scorso c’è voluta la partita di Verona per andare a fare mercato. Il Napoli da come sembra vuole giocare ancora 4-3-3. Gli esterni a piedi invertiti sono un tratto caratteristico di Conte, si fa anche con i centrocampisti. I nomi che stanno uscendo sono fortissimi, fanno capire che un Napoli che punta a tutto. L’Europa è il cruccio di tutti. A Bari Conte aveva i titolari dei primi 60 minuti ed i titolari del finale di gara”.

Mariano Bogliacino, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Darwin Nunez è un giocatore fortissimo, ha voglia di giocare e di rimettersi in mostra, vuole dimostrare a Napoli tutto il suo valore. Non ho contatto con lui, però so che vuole venire”.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ambrosino al Cagliari? Avere uno come Piccoli in squadra lo può aiutare, si deve cimentare in Serie A. E’ un attaccante che si muove molto, a Frosinone ha fatto solo 5 goal però deve avere il coraggio di osare il salto in A. Per esempio, uno come Francesco Pio Esposito, per me, deve fare la terza punta all’Inter. Desplanches? Molto forte, però anche in quel caso, al Palermo hanno preso Audero ed è normale che giochi lui. E’ un peccato perchè il nostro portierino è molto bravo. Juanlu Sanchez? Può giocare sia a tre che a quattro, è forte fisicamente, ha un buon piede e tecnicamente non ha lacune. E’ un valido sostituto di Di Lorenzo. Koleosho? Giocatore interessante, salta l’uomo, ha fisicità e fa un lavoro di non possesso molto importante. Può giocare tranquillamente in Serie A. Non è un vatusso, ma non va considerato solo l’aspetto fisico, va considerata soprattutto la tecnica. Il Napoli di Conte? De Bruyne alzerà il livello tecnico e di carisma, già da lì si percepisce cosa vogliono fare. Nunez è un attaccante strepitoso, il Napoli deve avere ventidue giocatori quasi uguali”.

Josè Luis Vidigal, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nunez e Lukaku? Sono due centravanti diversi, Nunez spesso si allarga sull’esterno, è veloce, è diverso da Lukaku. Nunez non è un 9 come Lukaku, potrebbe anche giocare insieme al belga. Lukaku tiene botta coi difensori, preoccupa di più le difese avversarie. Nunez ha il sangue latino, lo vedo benissimo con la maglia del Napoli. Ha grinta, qualità, tecnica, velocità e sarebbe un acquisto importante”.

Durante Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il nuovo coach del Napoli Basketball, Alessandro Magro: “Mi sto ambientando in questi primi giorni napoletani, l’entusiasmo è a mille. Sono fortemente convinto che la passione per la pallacanestro sia viva, nonostante la presenza di un Napoli Calcio vincente. L’obiettivo è che ci sia sempre tanta gente al Palazzetto. Sarà importante che ci sia sostegno al nostro nuovo progetto, la nuova proprietà ha avuto la forza di voler investire e farlo in un progetto molto lungo. Vogliamo una squadra operaia che sappia sporcarsi le mani e mettere il Napoli Basket dove merita di stare e speriamo che ci resti a lungo. Prima di accettare questa sfida dopo l’esperienza all’estero avevo altre possibilità, però è stata una scelta di pancia e di cuore, vale la pena cercare di creare qualcosa di speciale qua, ho visto ambizione ed entusiasmo. La nuova proprietà vuole fare le cose seriamente e farlo passo dopo passo, per me sarà un onore essere il loro volto e ripagare la fiducia della società e del pubblico. Stiamo individuando i profili migliori per cercare giocatori più affini alla mia idea di pallacanestro, una pallacanestro molto simile a quella della mia Brescia che era una pallacanestro di condivisione sia in attacco che in difesa. Vogliamo creare qualcosa insieme. Spero che la qualità del gioco sia di qualità come quella della Brescia targata Magro. Crosswell mi è piaciuto subito tantissimo, l’ho incontrato in Lituania, è un grande lavoratore, può essere dominante vicino a canestro, il prototipo del giocatore moderno in quel ruolo lì. Gentile lo conosco da tantissimo tempo può essere utile all’interno del gruppo, avrò la necessità ed il bisogno di lui che dovrà diventare il famoso soldato all’interno del gruppo”.