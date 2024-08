NAPOLI vs BREST – Ancora un successo del Napoli nella quarta amichevole estiva, contro i francesi, battuti per 1 a 0

Ancora una vittoria, per il nuovo Napoli di Conte, ieri, al Patini di Castel di Sangro, nella quarta amivhevole del precampionato. Quello visto contro i francesi del Brest è stato, senza dubbio, un Napoli che ha, si vinto di misura, però ha colpito due legni e sfiorato più volte altre marcature. Per il momento. questa squadra non ha ancora il suo centravanti titoloare, che, a meno di imprevisti, dovrebbe essere Lukaku, il quale aspetta soltanto la cessione di Osimhen per riabbraciare il suo grande estimatore, ovvero il tecnico leccese. Questa volta, a risovere la partita ci ha pensato Giacomino Raspadori, schierato, a sorpresa, da Conte come punta centrale. La sua rete, giunta su un’imbevccata di Mazzocchi, è stata un autentico capolovoro di tecnica, in virtù di un controllo, al volo straordinario del pallone, prima di destro, quindi tocco di coscia sinistra e tiro in porta preciso nell’angolino alla sinistra del portiere avversario. Insomma un gol da applausi. Ciò nononostante, è doverso precisare che l’ex Sassuolo non può coprire il ruolo di centravanti, infatti oltre a segnare non è stato mai più incisivo. Ma la bella notizia sta nel fatto che, finora, gli azzurri non hanno incassato alcuna rete in queste prime quattro amichevoli di preparazione alla nuova stagione che sta per cominciare tra 9 giorni, con il match di Coppa Italia, a Fuorigrotta, contro il Modena. Tra i migliori, sicuramente Kvaratskhelia che ha danzato col pallone, saltando spesso i difensori francesi e sfiorando anche la marcatura. Il talento georgiano è imprescindibile per il Napoli dell’allenatore ex Inter e Juve che, sin da subito, ha messo il veto alla sua partenza ma la società deve sbrigarsi ad adeguargli l’ingaggio, affinchè l’esterno sinistro giochi con tranquiliità, del resto merita e come un forte aumento di stipendio. Più che buona pure la prestazione dell’ex granata Buongiorno, inserito nella difesa a tre con il capitano Di Lorenzo e Rrahmani. L’ultimo test ci sarà sabato 3 agosto con il match contro gli spagnoli del Girona, rivelazione della Liga