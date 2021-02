IL FISCHIETTO: Granada vs Napoli sarà diretta dal russo Karasev

Ufficializzata la sestina arbitrale per il match valido per i sedicesimi di finale di andata di Europa League Granada–Napoli, in programma, in terra spagnola, dopodomani sera alle ore 21.00. Il direttore di gara sarà il russo Sergei Karasev, coadiuvato dai colleghi connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin nelle vesti di assistenti di linea, quindi Vladimir Moskalev in qualità di quarto uomo ed infine Vitali Meshkov e Sergei Ivanov come incaricati al Var. Per la cronaca il fischietto russo vanta due precedenti europei con gli azzurri in campo; entrambi in Champions League, infatti ha arbitrato, in passato, Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013 e Napoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016.