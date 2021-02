Serie A: il Verona batte il Parma, emiliani all’inferno

Nell’ultimo posticipo del 22esimo turno di massima serie, giocato ieri sera al Bentegodi, il Verona ha battuto, in rimonta, il Parma per 2 a 1. I ducali, passati in vantaggio su rigore di Kucka si sono fatti raggiungere e superare dagli scaligeri che hanno ribaltato il risultato grazie all’autorete di Grassi e al gol di Barak. Gli emiliani, dopo questo ennesimo k o, navigano nelle paludi della retrocessione, occupando la penultima posizione in classifica con soli 13 punti conquistati.