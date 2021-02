Europa League: anche gli avversari degli azzurri sono in piena emergenza

Il problema infortuni non riguarda solo il Napoli ma pure i prossimi avversari degli azzurri in Europa League. Infatti il tecnico del Granada non potrà contare, per questo importantissimo match di giovedì, su ben sette calciatori, quali Luis Milla, Roberto Soldado, Luis Suarez, Angelo Montoro, Germa, Neyder Lozano e Quini. Dunque mal comune mezzo gaudio, recita un vecchio adagio. Finora Gattuso ha perso tanti giocatori sia per problemi muscolari, che a causa del Covid 19. Al momento sono ancora in isolamento Koulibaly e Hysaj. A due giorni dalla gara l’allenatore degli spagnoli nutre una piccola speranza di poter avere a disposizione almeno uno tra Soldado, Angel Montoro o German. Dal canto suo l’allenatore partenopeo, oltre agli indisponibili che conosciamo, potrebbe non avere neanche Petagna, il quale, quest’oggi, sarà sottoposto ad una valutazione dettagliata da parte dei medici del club. Una formazione, quella anti Granada, assolutamente da inventare, per cui si dovrà fare di necessità virtù.