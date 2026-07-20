L’agente Lorenzo De Santis e il giornalista Paolo Paganini a Stile TV

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Lorenzo De Santis, agente sportivo: “Exequiel Zeballos è uno dei giocatori più promettenti della sua categoria. Ha fatto tutte le nazionali Under. Ha avuto un infortunio importante al ginocchio che lo ha tenuto fuori e per giocatori di strappo certi infortuni pesano più di altri. Ha sempre avuto un andamento discontinuo ed è questo il vero punto di domanda sull’operazione del giocatore col Napoli. Zeballos però ha una forza nell’uno contro uno difficile da vedere da noi e per caratteristiche può fare molto bene a Napoli. C’è da capire quanto le problematiche fisiche possano essere valutate nell’insieme dell’operazione e capire se è un rischio che si può correre. E poi, c’è da capire se il Napoli è disposto a dare al Boca un indennizzo per portarlo via adesso.

Ad oggi il Napoli ha una batteria di esterni importante e quando si parla di mettere qualità dei giovani in condizioni vantaggiose, l’unico aspetto da valutare è, appunto, la condizione fisica.

Con l’arrivo di Allegri c’è da capire di cosa ha bisogno il tecnico in base a ciò che ha già in casa. Parliamo di un tecnico che ha portato 2 volte la Juventus in finale di Champions e nel gestire il doppio impegno credo che abbia qualcosa in più di tanti altri bravi allenatori”.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Paganini, giornalista: “Il Napoli l’anno prossimo farà la Champions e dovrà essere protagonista in campionato ed in coppa. E, ci vuole una rosa attrezzata, che il Napoli ha per la grossa maggioranza. Credo che Allegri andrà a recuperare giocatori che con Conte erano finiti ai margini e mi riferisco a Lang e Lucca, due investimenti che il Napoli ha fatto l’estate scorsa e non si possono deprezzare. E’ chiaro che devi mettere dentro tasselli importanti, per la fascia destra si porta avanti il discorso con Molina, per la difesa c’è un discorso aperto con Solet all’Udinese, ma alcune situazioni vanno pesate soprattutto per ciò che concerne il monte ingaggi. In primis Lukaku che non credo abbia avuto rispetto per la società, poi c’è il discorso De Bruyne da chiarire.

L’anno scorso senza il Mondiale la società che è entrata forte sul mercato è stato proprio il Napoli che su indicazione di Conte ha operato molto. Il Milan ha strapagato Goncalo Ramos, Gila è stato un ottimo acquisto, ma il problema del Milan è societario.

Il Napoli ha fatto bene a prendere Allegri che è un gestore ed è bravo a gestire un gruppo come quello del Napoli. Il cammino in Champions del Napoli l’anno scorso non è stato del rispetto della squadra anche perchè hai perso contro squadre abbordabili. Ora, bisogna dare un’immagine europea del Napoli per far entrare nelle casse della scierò soldi importanti”.