Il sogno Guardiola per la Nazionale, tra la suggestione geopolitica e il dogma del CT autoctono

di
Vincenzo Letizia
Il vizio del sogno e la frontiera di Coverciano
La notizia, rimbalzata dalle frequenze di Sky Sport, possiede le stimmate dell’eresia e il profumo dell’utopia: la FIGC ha messo Pep Guardiola nel mirino per la panchina della Nazionale. Non un semplice sussurro estivo, ma un tentativo geometrico, certificato dal fine settimana che Paolo Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona. Ore di confessioni e fitti dialoghi con il demiurgo del calcio moderno, per capire se il domani dell’Italia possa parlare la lingua del tikitaka o, quantomeno, della sua evoluzione globale.
Sul tavolo c’è un’offerta concreta per il ruolo di Commissario Tecnico, una mossa che spariglia le carte e affianca il profilo del catalano ai soliti noti del nostro risiko domestico, da Roberto Mancini ad Andrea Pirlo. Se l’operazione dovesse scivolare dal piano del sogno a quello della realtà, saremmo di fronte a una svolta epocale, un Big Bang per il nostro sistema calcistico.
Sia chiaro, a scanso di equivoci: discutere il valore di Guardiola sarebbe esercizio da empi, una bestemmia laica contro la bellezza e l’innovazione applicata al rettangolo verde. Il nodo, tuttavia, non è tecnico. È squisitamente filosofico. In un’epoca di confini liquidi e club trasformati in multinazionali senza patria, le Nazionali restavano l’ultimo baluardo del senso di appartenenza, della specificità culturale, dell’identità di un popolo che si riconosce nei propri vizi e nelle proprie virtù calcistiche.
Ha davvero senso, allora, consegnare le chiavi di Coverciano a un cittì straniero? Il calcio dei club vive, legittimamente, di mercato e di spregiudicata globalizzazione. Le Nazionali, per converso, dovrebbero custodire la purezza di un’anagrafe non solo geografica, ma sentimentale. Se si abdica anche a questo principio in nome del feticcio del grande nome, si rischia di snaturare l’essenza stessa delle selezioni internazionali. A quel punto, tanto varrebbe abolirle, lasciando che il calcio diventi un unico, immenso torneo per club.
La suggestione Guardiola interroga le nostre coscienze pallonare: è meglio cedere al fascino del modernismo globale o arroccarsi a difesa di una tradizione che ci vuole unici, nel bene e nel male? La risposta definirà non solo il prossimo CT, ma l’idea stessa che abbiamo del nostro calcio.