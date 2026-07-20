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DIMARO – Stasera incontro con i tifosi di quattro calciatori azzurri, sul palco della piazza

Armando Fico 20 Luglio 2026 0 45 sec read

Quarto giorno di ritiro, in Trentino, della squadra di Allegri: già gli azzurri stanno lavorando  duramente sul campo di Carciato, in quel di Dimaro – Folgarida, con sedute di allenamento intense e mirate a migliorare la condizione atletica e gli schemi tattici in prossimità della stagione 2026/27. Intanto questa sera , i tifosi presenti in Val di Sole, avranno un incontro con quattro calciatori del Napoli che risponderanno alle domande poste dal pubblico, in Piazza Madonna della Pace.  In rappresentanza della squadra parleranno il brasiliano Alisson Santos, l’olandese  Beukema e gli italiani  Politano e Vergara. Si tratta di  un’ottima occasione  per i sostenitori partenopei  per avvicinarsi e  salutare i propri beniamini  e per vivere, in prima persona , l’atmosfera del ritiro Il ritiro, il quale proseguirà fino al 27, tra fatiche,  sudore, lavoro tattico e momenti di aggregazione  con la calorosa tifoseria che fa enormi sacrifici per seguire la squadra del cuore. Appuntamento alle ore 21, quindi.

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