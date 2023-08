Messaggio ironico dello sceicco Al Thani al presidente De Laurentiis per il colpo Veiga

Questa notte sul social Twitter è apparso un messaggio alquanto ironico e di sfottò, all’indirizzo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, relativamente al colpo di mercato Gabri Veiga, soffiatogli incredibilmente dal club dell’Al Ahli che ha convinto il Celta Vigo a cederlo. Pertanto, il previsto arrivo del giocatore alla corte di Garcia è saltato, soprattutto per le lungaggini e i tentennamenti della società partenopea su questo affare che sembrava molto vicino alla conclusione. Il post dello sceicco arabo recitava:

“Ora puoi tenerti il tuo giocatore, noi abbiamo il talento migliore”.

Ovvio che il riferimento fosse a Zielinski. Come se non bastasse, stamattina è comparso un altro post beffardo che tagga il patron azzurro, con la foto di Gabri Veiga che indossa la maglia dell’Al Ahli. Una situazione non affatto nuova quando c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis. Stranamente questi colpi di scena accadono solo a Napoli.