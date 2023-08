Colpo di scena – Gabri Veiga sta per approdare in Arabia Saudita all’Al Ahli, Napoli beffato

Dalle ultime notizie di mercato giunge una voce veramente clamorosa; quando sembrava che il centrocampista spagnolo Gabri Veiga fosse in arrivo a Napoli, ecco il colpo di scena inaspettato, il giocatore, infatti, sta per trasferirsi, come tanti altri calciatori, in Arabia Saudita, cedendo alle sirene milionarie dell’Al Ahli. Al momento non c’è ancora la firma, però la trattiva è assai vicina alla conclusione.

Lo spagnolo ha dato il suo consenso al passaggio in Medio Oriente anche perchè lì troverà il giovane allenatore Mathias Jaissle, ex Red Bull Salisburgo e soprattutto perchè guadagnerà ben 12 milioni a stagione. Gabri Veiga, dunque, diventerà compagno di squadra di campioni come Edouard Mendy, ex Chelsea, e Roberto Firmino, ex Liverpool. Il tentennamento del Napoli su questa operazione ha dato il là affinchè gli arabi soffiassero al club azzurro il centrocampista classe 2002, pagando per intero la clausola di 40 mln. Quindi, per il calciatore, sta per iniziare l’avventura nella Saudi Pro League. Tifosi partenopei sconcertati .

Fonte: Sky Sport