Pizzul, Christillin, Taormina, Ulivieri, Parlato, De Maggio, Alvino, Improta, Vaciago, Sgarbi a Kiss Kiss Napoli

Bruno Pizzul, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri abbiamo sfiorato anche il secondo goal dopo quello di Scamacca. La prestazione dell’Italia è stata assolutamente positiva sotto richiesta di Spalletti. Abbiamo messo in difficoltà gli inglesi, ma dopo il pareggio loro hanno preso il dominio della situazione ed hanno fatto valere le loro qualità individuali. Scandalo scommesse? Questi ragazzi hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi. Tutti uniti con Garcia? L’impegno di Verona non sarà dei più semplici perchè gli scaligeri possono mettere in difficoltà il Napoli. Gli azzurri devono fare i conti con una situazione non brillante e l’infortunio di Osimhen complica tutto. La faccenda Osimhen sarà dura da sopportare, per fortuna Kvaratskhelia s’è ripreso, anche se tutti i calciatori del Napoli pare abbiano ritrovato la voglia di dimostrare ciò che valgono”.

Evelina Christillin, membro dell’esecutivo UEFA, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Europei del 2032 in Italia e Turchia? Bravissimo il nostro Aereoplanino (Montella ndr) per la qualificazione già ottenuta. Spalletti? Ciò che ha fatto a Napoli è un miracolo insieme a De Laurentiis. Mi dispiace per l’infortunio di Osimhen, ho visto che Kvara s’è sposato anche, insomma vi seguo. Conte? Non ho visto la sua intervista ieri, ma in fondo dico che tutti verrebbero volentieri a Napoli. Tra Napoli e Juve dico Napoli per Conte, lì si metterebbe alla prova in un ambiente mai esplorato per lui. Poi la convivenza con De Laurentiis sarebbe emozionante per noi che guardiamo. Il calcio italiano e la vicenda scommesse? Da mamma mi sento sofferente e solidale con questi ragazzi, non per ciò che hanno fatto che è deplorevole, ma perchè ogni tipo di dipendenza crea sofferenza”.

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Anche Juan Jesus non recupererà per Verona e Garcia dovrà inventarsi una nuova coppia difensiva. Secondo me giocherà sicuramente Rrahmani dal 1′. Mi auguro che sia l’ora di Simeone, uno di quelli che se ne sta buono buono in panchina senza mai lamentarsi. Invece Raspadori ha avuto diverse occasioni quest’anno, anche se non nel suo ruolo preferito. Credo che col Verona giocherà Simeone e poi con l’Union ci sarà spazio per Raspadori”.

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’allenatore che va al Napoli deve sapere chi è De Laurentiis e deve mettere in preventivo che certe situazioni possano capitare. L’allenatore dev’essere sempre riflessivo, anche nei momenti di grandissima difficoltà. Sono momento in cui non c’è da usare la forza, ma bisogna saper parlare fuori e dentro. Non sono momenti semplici, ma gli allenatori bravi si vedono nella gestione dei momenti di difficoltà. Un allenatore si valuta dopo quattro sconfitte, si capisce se sa gestire le sconfitte e i momenti difficili che nell’arco di un campionato capitano. L’Italia di Spalletti? Anche ieri, sconfitti, abbiamo visto una squadra che ha giocato, specialmente nel primo tempo. L’Italia ha messo in difficoltà una grande squadra come l’Inghilterra che poi è venuta fuori nel tempo prendendo il sopravvento. Spalletti ha fatto delle scelte giuste ed in più si vede la sua mano”.

Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono a Castel Volturno, è arrivato anche lo sposo Kvaratskhelia, tutti gli hanno fatto gli auguri ed era abbastanza felice. In auto con lui c’era proprio sua moglie. Verona? Il sistema di gioco resterà il 4-3-3, bisognerà capire il modello di gioco quale sarà. L’interpretazione del modulo è diversa dal Napoli di Spalletti. Mi aspetto Mario Rui dal 1′ anche perchè Olivera è tornato solo stanotte. Anche se dovesse recuperare Rrahmani credo che la coppia di centrali sarà ancora Ostigard-Natan. Al posto di Anguissa ci sarà Cajuste ed al posto di Osimhen ci sarà Simeone che è la vera alternativa al nigeriano. Raspadori? Garcia l’ha sempre messo sull’esterno, quindi mi aspetto il Cholito dal 1′. Ostigard merita fiducia, ma in queste tre partite di fila si può fare anche un po’ di turn over. In linea di massima la gara più importante è quella di sabato, poi si vedrà cosa accadrà in Champions. De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno da parecchie ore, poi è arrivato Garcia e credo ci sia stato un altro vertice tra i due”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Sono giorni che mi arrivano attraverso Whatsapp delle foto e dei documenti che coinvolgono anche alcuni calciatori del Napoli. Si tratta di fake news, girano fascicoli improbabili. Le cose reali ed accertate riguardano tre calciatori. Non andate dietro a chi vi manda foto con nomi di tesserati etcetera. La situazioen Fagioli è nota a tutti, poi andranno chiarite le posizioni di Tonali e Zaniolo. Negli atti della Procura di Torino non figurano nomi dei calciatori del Napoli. De Laurentiis? Non ha mai esonerato virtualmente Garcia, ma l’ha delegittimato dicendo che ha sbagliato la scelta dell’allenatore. Poi raccontò che Garcia non era la prima scelta anche se non è lo scemo del villaggio. Non mi dite che il solo Kim possa giustificare quanto di brutto abbiamo visto, la colpa non è solo di Garcia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Dopo Empoli-Napoli 3-2 con Spalletti, De Laurentiis andò a Castel Volturno tutti i giorni e il Napoli le vinse tutte fino alla fine della stagione. Credo sia fondamentale la presenza del presidente che ha chiamato Mario Giuffredi e l’ha fatto chiarire con Garcia. I due si chiariscono e poi si abbracciano. Mi arrivano voci di una sorta di un appello di De Laurentiis a Garcia dicendo che Raspadori debba giocare, ma non vorrei che per quest’imput Garcia avesse avuto delle difficoltà”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La presenza di De Laurentiis a Castel Volturno significa molto, significa la vicinanza del club alla squadra ed all’allenatore. Quelle sue dichiarazioni spero non abbiano lasciato un segno. Non credo le avesse dette apposta per provocare Garcia, lui era convinto che quelle dichiarazioni restassero in quell’aula. Verona? Non si può mettere in dubbio la vittoria del Napoli a Verona. Una delle cose che sta dando fastidio è che in tanti hanno sposato la tesi che Garcia sia l’ultimo arrivato. Prima di arrivare a Napoli aveva la stessa carriera di Spalletti prima che arrivasse all’ombra del Vesuvio. Osimhen? Al suo posto ci sarà Simeone perchè è lui il vice Osimhen, poi a gara in corso può esserci spazio per Raspadori. E’ sotto gli occhi di tutti qual è stato il cammino di Garcia a Napoli, con qualche errore di troppo per l’esperienza del personaggio. Mi sarei aspettato qualche errore in meno, soprattutto le sostituzioni indecifrabili dell’ultima gara con la Fiorentina. Siamo in una fase della stagione dove tutto è rimediabile. De Laurentiis ha commesso due errori, ora attende per cercare di capire. Garcia è come se avesse un contratto a tempo determinato. Se le cose dovessero precipitare finirà la fiducia da parte di De Laurentiis. Difesa a Verona? Ostigard e Natan sono in crescita, poi giocando insieme hanno fatto pochi errori. Ostigard è in vantaggio su Natan per far coppia con Rrahmani, però il brasiliano sta facendo bene. Peccato che si sia rifermato Juan Jesus”.

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La vittoria è la migliore medicina, bisogna crederci anche in virtù dei chiarimenti che ci sono stati tra allenatore e presidente. E’ stata fatta una cosa buona, ricompattarsi era l’unica cosa fare perchè solo così si può venir fuori. Il Napoli, nel ricompattarsi, può ancora aspirare a quelle che sono le sue ambizioni, vale a dire difendere il titolo ed aspirare a fare un bellissimo cammino in Champions. Verona? Mi aspetto Mario Rui dal 1′ e anche Simeone. Stiamo un po’ sballottando a destra e a manca Raspadori del quale non si conosce ancora il ruolo. Sono sincero, se manca Osimhen io preferisco Raspadori in quel ruolo anche perchè chi l’ho allenato dalle giovanili ad oggi dicono che è un numero 9. Se poi gli stiamo inculcando la possibilità di giocare altrove va bene lo stesso. Se non viene schierato prima punta verrebbe smontato a livello psicologico. Sono stato felice quando fu annunciato Garcia, ma in questo campionato sta dimostrando di inciampare facilmente su ostacoli superabili con altre soluzioni. Sostituto Anguissa? Garcia deve decidere che modulo fare perchè si può presentare anche col 4-2-3-1. Se conferma il 4-3-3 giocherà Cajuste che ha le movenze di Anguissa. Raspadori? Garcia non può pendere dalle labbra di De Laurentiis, deve scegliere da solo su Raspadori senza farsi influenzare”.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La deposizione di Fagioli alla Procura Federale l’abbiamo riportata oggi sul quotidiano. Questa deposizione risale all’estate, quando lui ha cominciato a collaborare. Sono parole molto forti, ci spiegano l’abisso in cui rischiamo di finire se si finisce in giri sbagliati di scommesse. Un ragazzo vent’enne s’è trovato travolto da cose più grandi di lui. Abbiamo scoperto tristemente in questi giorni come funzionano i siti illegali, alcuni dei quali danno dei privilegi a personaggi come i calciatori. Alcuni danno la possibilità di scommettere sulla parola, quindi senza mettere una carta di credito o di fornire i tuoi dati personali. Si pagavano anche con orologi che è come se fossero degli assegni circolari. Siamo nell’ambito della malavita, l’idea di finire nelle grinfie di questi personaggi spaventa molto. Tonali e le scommesse sul Milan? Sarebbe gravissimo. Ci sono varie sfumature, se ha scommesso sul Milan e non ha fatto nulla per alterare il risultato non c’entra nulla, poi se invece avesse alterato il risultato della gara (cosa che non c’è stata) saremo davanti alla situazione più grave, il reato sportivo sarebbe molto più grave. Scommettere su altre partite che non siano le tue? La Giustizia Sportiva punisce anche quello perchè tu sei di quell’ambiente e potresti avere contatti con calciatori di altri club. Perciò si punisce a prescindere la scommessa sullo sport che si pratica”.

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lo sport è un’attività nobile nel quale l’esercizio fisico e le capacità di competizione sono il fulcro. Poi quando vedi che il mondo del calcio è pieno di gente che prende milioni e milioni che credono che lo sport possa essere affrontato non come una competizione sportiva e come un Totocalcio, sperando che nessuno si lasci corrompere per perdere che sarebbe dannoso. Io non vedo ludopatia, è come se qualcuno entrasse in una macchina economica molto vasto. Uno sportivo non dovrebbe giocare, bisogna porre una regola. Nel giocare una cosa che non ti riguarda direttamente non vedo dove sia il danno. Tonali? Se scommetteva sul Milan si potrebbe parlare di atto corruttivo”.