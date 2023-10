Lindstrom: “Mi sto adattando al calcio italiano, non è facile arrivando dalla Bundesliga. Avanti con Garcia? Ora ci serve solo vincere”

Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, ha rilasciato queste parole a CN24:

“Avanti con Garcia? Abbiamo bisogno di vittorie, siamo una squadra e tutti quanti insieme con grande qualità e come ho detto siamo amici, abbiamo una buona qualità e poi sì, è il calcio. A volte va tutto alla grande, a volte ci sono dei momenti ‘no’ ma abbiamo bisogno di vincere e di giocare un buon calcio per uscirne. Quando si vedrà il vero Lindstrom? Ci vuole del tempo quando cambi squadra, sono passato dal calcio tedesco all’Italia. Sono pronto e non vedo l’ora di tornare a Napoli, allenarmi e prepararmi, perché io io amo giocare a calcio e mi piace stare lì. E voglio mostrare ai tifosi azzurri la mia passione per il calcio”.

