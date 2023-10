Causio a Kiss Kiss Napoli: “Spalletti ci porterà agli Europei, ma quanta distanza qualitativa con l’Inghilterra”

Franco Causio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”: “In questo momento bisogna essere cauti sulla questione calcioscommesse. Sono ragazzi giovani, un po’ viziati, ma sparare sulla croce rossa è troppo facile. Dobbiamo aspettare come procederanno le indagini. Dispiace per Tonali e Fagioli, perché sono molto giovani. Ci sono rimasto male perché non me l’aspettavo, perché hanno talento e giocano in squadre importanti. Spalletti? Mi auguro che ci porti all’Europeo. Luciano è un amico. Ieri qualcosa di buono si è visto, anche dal punto di vista del gioco, ma noi Bellingham e Kane non ce li abbiamo. In organico ci sono tanti giovani che devono crescere, ma la differenza qualitativa con l’Inghilterra è evidente. Mi auguro che Spalletti riesca a qualificare questa Italia, perché altrimenti sarebbe una tragedia. Conte? Lo vedrei bene su qualsiasi panchina, non solo al Napoli. Ma deve valutare bene le situazioni, perché è uno che quando entra in una situazione vuole tutto e di più. Perché è uno che va per la sua strada. Allenare il Napoli per lui sicuramente sarebbe il massimo, da buon meridionale come me. Pafundi? Il ragazzo già l’anno scorso ha fatto delle cose eccezionali, ma non so per quale motivo non riesce a trovare spazio. L’Udinese ha detto che su di lui c’è un progetto, e mi auguro che ce lo facciano vedere a breve”.