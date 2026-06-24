LE ALTRE DI A

Il calcio d’estate scalda i motori: la Serie A fissa le date della ripartenza

Vincenzo Letizia 24 Giugno 2026 0 56 sec read

La Serie A 2026/27 è pronta a riaccendere i riflettori. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato la programmazione dei primi turni del nuovo campionato, definendo i blocchi orari che accompagneranno i tifosi nel pieno dell’estate. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 22 agosto, con un format pensato per tutelare calciatori e spettatori dalle alte temperature estive.
Per le prime due giornate, i vertici del calcio italiano hanno optato per una programmazione semplificata e concentrata esclusivamente nelle fasce serali. Le partite si disputeranno infatti soltanto alle 18:30 e alle 20:45, con un limite massimo di due incontri in contemporanea. Una scelta che strizza l’occhio anche alla fruizione televisiva, evitando la frammentazione eccessiva tipica del resto della stagione. La normale distribuzione del weekend tornerà a regime solo a partire dal terzo turno, mentre per il classico anticipo domenicale delle 12:30 bisognerà attendere la quarta giornata.
Il sipario si alzerà sabato 22 agosto con i primi due anticipi delle 18:30, seguiti da altre due sfide alle 20:45. Lo schema si replicherà identico domenica 23 agosto, con quattro match speculari. A chiudere il quadro della prima giornata saranno i due posticipi del lunedì sera, 24 agosto, equamente divisi tra i due slot orari.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Milan, Menez respinge le critiche: ”Col Napoli possiamo vincere”

Il fantasista rossonero difende la squadra: “Contro il Genoa abbiamo preso gol su calcio piazzato e sbagliato tante occasioni, ci manca poco per migliorare….

10 Dicembre 2014 0 1 min read

Ronaldo salva la Juve in 10, a Bergamo finisce 2-2

1 Gennaio 1970 0 2 min read

Zapata: “Sarebbe bello vincere con gol di Higuain”

Come si affronta la Juventus?La Juve è una squadra forte in tutti i reparti. Ha giocatori devastanti, è una squadra completa. Affrontarli è bello, giocare […]

9 Novembre 2018 0 1 min read

Milan, Maldini e la ‘battaglia’ con l’Uefa: ”Pronti a tutto, abbiamo tante armi”

Fonte: Repubblica.it…

11 Aprile 2019 0 14 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui