Il calcio d’estate scalda i motori: la Serie A fissa le date della ripartenza

La Serie A 2026/27 è pronta a riaccendere i riflettori. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato la programmazione dei primi turni del nuovo campionato, definendo i blocchi orari che accompagneranno i tifosi nel pieno dell’estate. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 22 agosto, con un format pensato per tutelare calciatori e spettatori dalle alte temperature estive.
Per le prime due giornate, i vertici del calcio italiano hanno optato per una programmazione semplificata e concentrata esclusivamente nelle fasce serali. Le partite si disputeranno infatti soltanto alle 18:30 e alle 20:45, con un limite massimo di due incontri in contemporanea. Una scelta che strizza l’occhio anche alla fruizione televisiva, evitando la frammentazione eccessiva tipica del resto della stagione. La normale distribuzione del weekend tornerà a regime solo a partire dal terzo turno, mentre per il classico anticipo domenicale delle 12:30 bisognerà attendere la quarta giornata.
Il sipario si alzerà sabato 22 agosto con i primi due anticipi delle 18:30, seguiti da altre due sfide alle 20:45. Lo schema si replicherà identico domenica 23 agosto, con quattro match speculari. A chiudere il quadro della prima giornata saranno i due posticipi del lunedì sera, 24 agosto, equamente divisi tra i due slot orari.