Fabbroni, Cuomo, Amoruso, Carmignani a Un Calcio alla Radio

Pietro Carmignani: “Allegri risolverà la questione portieri. Maldini DT ottima scelta”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Pietro Carmignani: “Sempre simpatizzante di Allegri, è un allenatore concreto. E i risultati li confermano. Nello staff ha un grandissimo amico come Landucci, uomo di esperienza. Tutto questo mi fa tifare Napoli. Non ho capito l’Allegri del Milan, che per tre quarti del campionato è stato ai vertici, poi è uscito di scena. Vorrei domandargli che cosa è successo. Bisogna dargli merito e importanza ai “cavalli”, ma quest’ultimo periodo per me è inspiegabile. Sono rimasto deluso e non so cosa è successo. Una squadra che va bene per 3/4 di campionato e poi non è più la stessa vuol dire che ci sono stati problemi nello spogliatoio. Qualcosa è successo e nessuno ha saputo rimediare. Se c’è armonia in una società si vince, altrimenti non si vince. Paolo Maldini direttore tecnico della Nazionale? È la scelta giusta. Non mancavano i vertici, ma manca la base alla Nazionale. Bisogna vedere quanto tempo avranno Leonardo e Maldini. I settori giovanili sono i fiori all’occhiello, poi i ragazzi spariscono perché non giocano. Bisogna cambiare qualcosa perché le squadre italiane possano farli giocare. Non è possibile che il Como su 22 giocatori abbia un italiano in panchina. E l’Udinese uguale. I giovani ci sono. Siamo tra i migliori al Mondo come nazionale giovanile. Tra Francia e Spagna chi va in finale? Direi 60% Francia, 40% Spagna. La Francia si affida alla forza offensiva straripante. Il fraseggio spagnolo può allungare il centrocampo francese. Sarà una partita equilibrata. Ho visto molti portieri fare errori, che non escono da dentro l’area piccola. A me mi tiravano “i pugni” i Bruscolotti e i Burgnich. Il portiere deve essere prima di tutto un giocatore che sa parare. Poi deve giocare con i piedi. Sono sempre a giocare con la palla tra i piedi. I portieri al Napoli? Allegri sistemerà tutto. Sono convinto che avere due bravi portieri come Meret e Savic è meglio che averne uno bravo e uno meno bravo. Soprattutto per il Napoli che gioca tante competizioni e può alternarli”
Nicola Amoruso: “Napoli, società serena ed organizzata. Ho un rimpianto!”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Nicola Amoruso: “Napoli è una grande piazza, tutti aspirano a giocarci, specialmente in questo momento storico con una società che ha idee chiare, che è sostenibile. Il presidente ha idee chiare, pretende molto dal suo staff ma è solo così che si ottengono risultati a certi livelli. Allegri è sempre stato un allenatore vincente, come Trapattoni. Sotto i punti di vista dei numeri il Napoli è in buone mani, poi per quanto riguarda il gioco sicuramente Allegri non ha mai fatto giocare bene le sue squadre. Ma sa dare un certo equilibrio al suo spogliatoio. Al Milan, nelle ultime tre partite, la squadra non ha risposto. Ma in tutto l’anno non è stata polveriera come anni fa. Sa gestire il gruppo. Secondo me Max è un allenatore intelligente, aziendalista, sa bene quali sono i passaggi importanti del club. Lavora insieme alla società per risolvere le problematiche. Vincere lo Scudetto è l’obiettivo principale. Allegri rappresenta la certezza, piaccia o meno. Napoli ha rappresentato tanto per me, mia moglie è napoletana, i miei figli sono nati a Napoli. Ogni anno De Laurentiis fa tanto, ha energia unica, dà tanto entusiasmo. E come Berlusconi o gli Agnelli, quello che sta facendo De Laurentiis è importante. Manca la struttura, mancano un centro sportivo e uno stadio, questo è il prossimo passaggio fondamentale. Cambia la musica dei bilanci. Mi auguro di vedere un Napoli sempre più competitivo.
Micheal Cuomo: “Allegri è il miglior allenatore per De Laurentiis, vi spiego il motivo”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Michael Cuomo: “Ho ascoltato Allegri, credo che sia uno dei migliori allenatori per De Laurentiis. Uno che dice che essere aziendalista è un complimento…penso che nessun altro avrà mai detto una frase che abbia fatto così felice De Laurentiis. Napoli e Allegri si sono incontrati nel momento perfetto. Allegri non batte i pugni per avere questo o quel giocatore, a parte Rabiot che è il suo cocco. Ma vuole vedere i giocatori. Vuole calmare gli animi. E poi lo abbiamo visto piangere, si è emozionato due volte in due mesi: in conferenza alla presentazione e per il premio Galeone. Allegri ha avuto solo grandi presidenti. L’anno scorso è l’unico anno in cui non ha trovato risultati. Ha avuto Cellino al Cagliari, grande presidente, poi Berlusconi e poi gli Agnelli. Guarda caso quando va male? Quando alla Juventus non c’era più Agnelli e al Milan non c’era più Berlusconi. Ho visto sul palco il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo: Allegri ha bisogno di questo. Lui sorride al calcio, non glielo devi togliere. E oggi vedo questo Napoli, con il sorriso. De Laurentiis è un grande presidente? Ovunque mi capita di parlare del Napoli, dico sempre che questo club è fortunatissimo perché De Laurentiis ha un peso politico. Il Napoli non è una strisciata, ma è ai livelli di Juve, Inter e Milan. Oggi tutto il Mondo guarda l’amore smisurato della piazza. Aurelio De Laurentiis ha preso questa squadra dal fallimento e l’ha portata su una dimensione forte, incisiva, decisiva. Ha portato Ancelotti, riconosciuto in tutto il Mondo, ha portato Conte, Allegri, lo Scudetto, la dimensione europea. Situazione in casa Milan? È molto americana. Cardinale è arrivato al centro sportivo con l’elicottero, poi è arrivato l’attaccante da 80 milioni, poi Amorim il genio…Solo il campo dirà. I tifosi fortunatamente non si fanno prendere dal vento delle illusioni. Al momento vedo il Napoli davanti al Milan. Io mi fido sempre più di un Carnevali che di un Cardinale”
Mario Fabbroni: “Allegri chiaro, ci saranno un primo ed un secondo portiere.”
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “Cosa mi ha colpito della conferenza di Allegri? La parola giusta è compostezza. Non è andato nulla fuori posto, fuori alle righe. Tutto molto pacato, dai toni poco concitati. Allegri non è mai cascato sulle domande pretenziosi, neanche su moduli e calciatori. Titoli giornalistici pochi. De Laurentiis è stato molto bravo, ha azzeccato ingressi nelle battute. Sembrava molto sul pezzo. Non sempre le battute sono cinematografiche, ma qui è stato bravo e simpatico. Mi aspettavo più tifosi? Forse sì, ma l’esterno l’ho visto molto dopo. Quelli che ho visto io erano pochi, ma c’era un dispositivo di sicurezza importante. Non c’era la possibilità di fermarsi con i veicoli. Situazione Vergara? Non c’è nulla da dire. Vergara è e sarà un giocatore del Napoli. Non credo che questo Napoli darà tante chances ad altri ragazzi. Allegri è chiamato ad un ruolo da superman, per le scelte da fare. Ha anche 5 giornate di campionato d’avvio poco da ridere. E sa benissimo che ha questo tipo di partenza. Gli esami per Allegri inizieranno prestissimo. Lucca è un Haaland che ce l’ha fatta? Non prendo in prestito le battute del mio amico Sabatini. Mi auguro per Lucca che giochi in una squadra di Serie A e che faccia una bella stagione in prestito. I portieri del Napoli? Quando Allegri dice che ci sarà un primo e un secondo portiere, ha già detto tutto. Non ci sarà l’uno bis come secondo portiere”
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