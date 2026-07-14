Paola Ferrari attacca Diletta Leotta: “Basta usare il corpo per diventare famose”

La conduttrice si sfoga dopo i brutti commenti ricevuti sul web per il suo aspetto e critica duramente chi nel giornalismo sportivo punta tutto solo sulla bellezza

Finita al centro delle critiche e bersagliata sul web per il suo aspetto, Paola Ferrari si è confessata in una lunga intervista al settimanale Chi. La giornalista sportiva, che fino al prossimo 19 luglio vedremo in tv tutte le sere su Rai 1 per i commenti prima e dopo le partite dei Mondiali, ha parlato chiaro e senza filtri, annunciando che questo sarà il suo ultimo Mondiale.

“Fra uno o due anni vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”. Poi, con un pizzico di ironia, si è candidata per la conduzione di Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 rimasto senza una guida dopo la partenza di Federica Sciarelli. “Un programma che condurrei sarebbe Chi l’ha visto?”, ha ammesso. “Non mi chiedono di farlo, quindi non mi pongo la domanda, c’è chi è più adatto”, ha subito smorzato.

L’attacco diretto a Diletta Leotta

Paola Ferrari, da decenni volto storico della Rai, ha riavvolto il nastro della sua carriera tra momenti d’oro e tappe difficili, spiegando anche come vive il tempo che passa. “Penso che ognuno di noi debba rispettare il proprio corpo. Mi curo molto, ci tengo al mio aspetto. Sono molto felice di come sono rispetto a chi pensa che una donna dopo i 60 sia da buttare”. Una bella scarica di orgoglio, arrivata proprio mentre sui social i telespettatori si dividevano sul suo ritorno in video: se da una parte molti si sono detti felici di ritrovarla, dall’altra sono piovuti commenti cattivi e decisamente fuori luogo sulla sua forma fisica.

E parlando proprio del ruolo delle donne nel giornalismo sportivo, la conduttrice non ha nascosto una critica pesante alla collega Diletta Leotta. “Io mi pongo in modo critico verso un certo tipo di donna, relativamente al mondo del calcio. Perché noi che, con la professionalità e il sacrificio, siamo riuscite ad abbattere certi pregiudizi, non possiamo stare zitte se poi viene sponsorizzato continuamente un esempio femminile che valorizza e punta esclusivamente sull’attrazione fisica suscitata negli uomini come motivo di interesse. È inutile nascondersi dietro un dito e dire che noi donne siamo libere, questa è una scusa banale. La libertà e la parità sono tutt’altra cosa. Ho combattuto per valori seri, non per queste stupidaggini”, ha tagliato corto.

I vecchi attriti tra le due conduttrici

Le punzecchiature tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non sono una novità e vanno avanti da anni, fin da quando la Leotta fu scelta per il Festival di Sanremo. “Quando parliamo di televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, l’idea di mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra una che segua questa direzione?”, aveva attaccato la Ferrari. Quella volta la risposta della collega era stata diplomatica: “Non conosco personalmente Paola Ferrari, ma la invito per un caffè così magari cambia idea. E spero che questo Festival possa essere d’esempio a beneficio della solidarietà femminile”.

Nel corso del tempo, la Ferrari è tornata più volte a dire la sua sulla collega, accendendo ogni volta il dibattito. “Dei consigli a Diletta Leotta? Ma è lei che deve darli a me: è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda”, aveva ironizzato qualche anno fa, chiudendo poi con un pensiero più generale: “Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina”.