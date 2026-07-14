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Stanislav Lobotka, il faro del Napoli è pronto a ripartire: tra test atletici e rinnovo blindato

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 2 min read

Da Gennaro Gattuso a Luciano Spalletti, passando per l’era di Antonio Conte. Cambiano i direttori d’orchestra all’ombra del Vesuvio, ma lo spartito del centrocampo azzurro continua a girare intorno alle geometrie perfette dello stesso, instancabile metronomo: Stanislav Lobotka. Il trentunenne slovacco è atteso a Castel Volturno per sottoporsi ai consueti test fisici e atletici che precederanno la partenza della squadra per il ritiro estivo di Dimaro.
Insieme a lui, sul finire della settimana, varcheranno i cancelli del centro sportivo anche Frank Anguissa e gli altri big della rosa, pronti a mettersi a disposizione del nuovo corso tecnico. La società, intanto, si muove con decisione per blindare il proprio leader: l’intenzione della dirigenza partenopea è quella di esercitare l’opzione per il rinnovo contrattuale di un ulteriore anno, valutando persino un prolungamento ancora più duraturo.
A confermare la solidità del matrimonio tra il regista e il club campano ci ha pensato direttamente il suo procuratore, Branislav Jasurek, intervenuto ai microfoni di Sport.sk:
«Stani ha un altro anno di contratto con il Napoli e c’è anche un’opzione per un’ulteriore stagione. L’ipotesi più probabile dunque è che possa restare al Napoli. Dovrebbe accadere davvero qualcosa di straordinario per l’addio».
L’agente ha poi chiarito che, al momento, non si sono registrate proposte concrete in grado di far vacillare il giocatore, la cui volontà primaria resta quella di non lasciare la maglia azzurra. Jasurek ha inoltre aggiunto dettagli sul dialogo continuo con la dirigenza:
«Non ho ancora parlato con il mister, ma ho parlato con il direttore sportivo del Napoli e credo che il ruolo di Lobo all’interno del club e della squadra sia noto a tutti».
Il progetto tattico del Napoli ruoterà quindi ancora una volta attorno alla visione di gioco e alla leadership di “Stani”. Arrivato nel gennaio del 2020, il centrocampista si appresta a vivere la sua ottava stagione a Napoli, forte di una bacheca impreziosita da due scudetti vissuti da assoluto protagonista e di un bottino personale di 239 presenze. La mente del Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi, pronta a inseguire nuovi traguardi e sogni nel cassetto ancora da realizzare in Italia.
La centralità di Lobotka nel nuovo scacchiere tattico azzurro non è mai stata in discussione. Nonostante le sirene di mercato e i cambi in panchina, il Napoli riparte dalle sue certezze più solide. Blindare lo slovacco non è solo una mossa contrattuale, ma una dichiarazione d’intenti per una stagione che si preannuncia di forte riscatto.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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