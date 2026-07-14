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SSC NAPOLI | Oggi al Teatro San Carlo la presentazione ufficiale del nuovo tecnico Allegri, in Val di Sole si lavora intensamente per il ritiro

Vincenzo Letizia 14 Luglio 2026 0 1 min read

DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 16 luglio 2016 – Oggi il Teatro San Carlo di Napoli ha ospitato la presentazione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e a Dimaro Folgarida si lavora con grande intensità per l’inizio del ritiro precampionato con l’arrivo previsto venerdì mattina in Val di Sole.

L’abitato è un grande cantiere che vede Comune e APT Val di Sole impegnati a completare le strutture realizzate per favorire il lavoro della squadra. Ma anche per i tifosi sia nel grande prato che la sovrasta la SKI.IT Arena e sia in Piazza Madonna della Pace che sarà il cuore pulsante serale degli undici giorni di presenza de SSC Napoli in Val di Sole. Oltre al palco dove saliranno giocatori, staff tecnico e dirigenziale della squadra qui svetta il grande traliccio che ospita l’enorme telo sul quale verranno proiettate quattro pellicole di grido, tra le quali la nuovissima ODISSEA, ma domenica sera anche la finale del Campionato del Mondo FIFA 2026.

Nell’antistadio si stanno poi completando le strutture realizzate dalla società partenopea: il DOM all’interno del quale è stato creato un percorso emozionale che collega i momenti più importanti dei Cento anni di storia degli azzurri, in vicino negozio (Store) dove sarà possibile acquistare tutto il materiale tecnico e i gadget della società e poi i vari punti di animazione.

Sulla piattaforma TicketOne sono stati posti in vendita anche i biglietti delle due amichevoli in programma alla SKI.IT Arena a Dimaro:

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ORE 18         SSCNAPOLI – SSAREZZO

DOMENICA 26 22 LUGLIO ORE 18    SSCNAPOLI – CARRARESE CALCIO 1908

Tra i lavori portati a termine anche quelli per la creazione dell’immancabile “laghetto” nel torrente Meledrio. Un piccolo specchio d’acqua, creato con i sassi presenti nell’alveo del corso d’acqua che scende da Campo Carlomagno e sufficienti a ottenere una piccola piscina naturale., dove al termine di ogni allenamento i giocatori immergeranno le terga per un benefico effetto di recupero fisiologico.

Il ritiro inizierà ufficialmente venerdì con la piccola cerimonia al DOM, sempre in mattinata l’arrivo della squadra e nel pomeriggio alle 18.00 il primo allenamento.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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