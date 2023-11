ANTEPRIMA PARTITA ATALANTA vs NAPOLI – Attesa per il nuovo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra

Finalmente ritorna il campionato di serie A dopo la sosta per le nazionali; domani, nel tardo pomeriggio, il Napoli scenderà in campo, a Bergamo, contro l‘Atalanta, nell’anticipo della tredicesima giornata, dove ci sarà il nuovo esordio sulla panchina azzurra di Walter Mazzarri, chiamato da De Laurentiis al capezzale della squadra, reduce da risultanti altalenanti che l’hanno portata a dieci punti dall‘Inter capolista. C’ è grande attesa tra la tifoseria partenopea per questo secondo debutto del tecnico toscano. Sarà la prima delle quattro insidiosissime partite che vedranno il Napoli affrontare, dopo i nerazzurri di Gasperini, l’Inter, il Real Madrid e la Juventus. L’allenatore di San Vincenzo non potrà contare sugli infortunati Mario Rui e Meret ma potrebbe esserci il recupero, all’ultimo istante, di Zielinski e Osimhen. Mentre il polacco dovrebbe partire dall’inizio, l’attaccante nigeriano sarà in panchina, pronto a subentrare nella ripresa in caso di necessità. La formazione azzurra sarà quella titolare, con il solo Gollini al posto di Meret. Nella zona mediana Lobotka, Anguissa, o Cajuste, e Zielinski. In attacco, il tridente dovrebbe essere ancora formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Dal canto suo Gasperini non avrà a disposizione Palomino ed El Bilal Touré, in dubbio, invece Toloi che lamenta un problema al gemello, mentre Ruggeri è recuperato. Sulla fascia destra vedremo Zappacosta e su quella mancina Hateborg. A centrocampo Koopmeiners, farà coppia con Ederson, stante la squalifica di De Roon, quindi Pasalic o De Ketelaere trequartista ed infine, in avanti la coppia Lookman e Scamacca. Tenendo presente tali indicazioni ecco di seguito i possibili schieramenti di domani al Gewiss Stadium:

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera;Anguissa (Cajuste), Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Veniamo ai numeri della sfida tra campani e lombardi; Napoli e Atalanta si sono incontrate in A, B e Coppa Italia, per complessive 120 gare, il cui bilancio vede gli azzurri in vantaggio con 52 successi contro 33, i pareggi sono 35. Infine, registriamo 165 gol dei partenopei e 128 dei bergamaschi. Nello scorso campionato ci fu la vittoria dei futuri campioni d’Italia per 1 a 2. Concludendo, il Napoli non perde a Bergamo dal 21 febbraio 2021, quando gli orobici fecero loro la partita vincendo per 4 a 2. Da alloro, tre vittorie di fila degli ospiti. A dirigere il match il fischietto di Aprilia Mariani.