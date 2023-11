Messaggio di Mazzarri al talento georgiano – Rientri intelligenti senza spreco di energia e tanta libertà di azione

Al suo ritorno a Napoli, Khwicha Kvaratskhelia si è incontrato col nuovo allenatore con cui ha parlato a lungo. Applicando le sue teorie di gioco, passando dal canonico 3/5/2 al 4//3/3, modulo col quale la squadra sembra adattarsi meglio, viste le proprie caratteristiche, Mazzarri ha fatto una richiesta precisa al talento georgiano che rappresenta una delle stelle del campionato di serie A: rientri molto intelligenti, senza tuttavia fare spreco di energie. In poche parole il tecnico toscano vorrebbe che l’esterno sinistro azzurro fosse assai più determinante del solito, infatti Kvaratskhelia, assieme ad Osimhen costituisce il tandem offensivo da cui ricominciare per rilanciare il Napoli verso posizioni di alta classifica. L’allenatore non intende dare compiti già stabiliti al calciatore, però vuole che rispetti le indicazioni fornitegli prima della gara. La fase di non possesso dovrà essere decisiva, mentre occorrerà tentare di più il tiro a rete da fuori area. Insomma bisognerà dare valore alla fase in cui il pallone sarà tra suoi piedi, per sfruttare al meglio le sue invenzioni, concedendogli tanta libertà d’azione come fece con il pocho Lavezzi nella prima avventura partenopea. Queste, pertanto, le richieste del mister al suo preziosissimo calciatore.