Champions League – Real Madrid vs Napoli in esclusiva su Prime Video, mercoledì 29, alle ore 21

La supersfida del Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Napoli, valida per la quinta giornata del girone C della manifestazione, in programma il prossimo 29 novembre alle ore 21 ed atteso impazientemente da tutti i tifosi azzurri, sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Prime Video e si potrà seguire attraverso i diversi dispositivi associabili, quali Smart TV, Smartphone, Tablet e PC, con abbonamento alla piattaforma Amazon.