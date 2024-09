Stellone, Santacroce, Compagnoni, Chiacchio, Coppola, Magoni, Capparelli, Vigliotti, Oppini a Kiss Kiss Napoli

Roberto Stellone, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: Questa è la settimana di Juventus-Napoli. Entrambe le squadre hanno un nuovo allenatore quest’anno. Chi tra Thiago Motta e Conte ti sembra più avanti nella costruzione del proprio modo di intendere calcio? “Tutte e due hanno cambiato gli allenatori, parliamo di due grandissimi dove Thiago Motta nell’ultimo anno a Bologna ha giocato bene e si è meritato l’approdo alla Juventus. Conte ha già ottenuto successi importanti. Hanno due stili di gioco completamente diversi, ma entrambi efficaci”. Entrambe le difese fanno della fisicità il loro tratto distintivo, sebbene con sistemi di gioco completamente diversi. Chi farà più fatica in questa sfida a distanza? “Pur giocando in maniera diversa, sono due ottime difese. Il Napoli si abbassa un po’ di più e cerca di coprire la porta e l’area con più uomini. La Juventus cerca di stare più alta, ma sono due squadre complete anche in altri reparti, come a centrocampo ed in attacco, dove hanno uomini capaci di decidere la gara in qualsiasi momento”. Kvaraskhelia è tornato a mostrare tutti i suoi colpi, mentre la stellina Yldiz ha realizzato il suo primo gol in Champions League. Possono essere i loro talenti a decidere questa partita? “Kvara sta facendo benissimo nel nuovo ruolo, ora è più difficile da marcare rispetto al suo gioco sulla fascia. Ha diverse soluzioni rispetto alla linea laterale, è stata una scelta azzeccata. Yildiz è dotato di qualità abbinata ad un’ottima resistenza, e possono deciderla loro”. Da un lato Vlahovic dall’altra il ritorno in Serie a di Romelu Lukaku. Chi preferisci tra questi due bomber e che contributo danno alle rispettive squadre? “Sono dei top-player per la Serie A anche se con caratteristiche diverse. Tutti e due saranno utili e faranno gol perché ce l’hanno nel sangue. Secondo me sia Vlahovic che Lukaku andranno in doppia cifra”.

Fabiano Santacroce, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Sarà una gara difficile per la Juve perchè ha una partita in più nelle gambe. La Juve è una squadra solida e mi aspetto un match molto complicato per entrambe. Yldiz? Se l’avessi dovuto marcare mi sarei informato prima di affrontarlo. Conte cercherà di gestirlo con più persone, uguale a come farà Thiago Motta con Kvaratskhelia. Quello del Napoli è tra i migliori attacchi della Serie A e dall’altra parte c’è una delle migliori difese. Ci saranno diversi uno contro uno da gestire per entrambe le squadre. Lukaku? Pazzesco soprattutto quando sta di spalle alla porta, non te la fa proprio vedere la palla. Sposta di molto il peso anche se stiamo vedendo un Lukaku al 50%. Sa anche venire incontro ai compagni per legare il gioco”.

Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? Son due squadre che hanno un potenziale offensivo enorme. Kvaratskhelia ed Yldiz in questo momento rubano la scena, ma la sfida più importante di domani è quella tra Vlahovic e Lukaku. Lukaku è un grandissimo giocatore, ciò che s’è sempre detto di lui è che spesso non è decisivo nelle grandi partite. Se facesse una grande partita domani si aprirebbero degli orizzonti mica male per il Napoli, se Lukaku torna quello dell’Inter è ai livelli di Osimhen. Siamo all’alba del campionato, è presto, ma è chiaro che chi vince domani destabilizza l’avversario e lancia un segnale importante al campionato. La partita di domani indirizzerà molto il campionato. Potrebbe anche essere una gara tatticamente bloccata con due squadre prudenti. Thiago Motta? E’ un allenatore molto bravo, sa organizzare bene le sue squadre, ma la sua prima preoccupazione è sistemare la fase difensiva. Bada prima di tutto a non prenderle, sarei sorpreso nel vedere una Juventus garibaldina sin dai primi minuti”.

Edoardo Chiacchio, avvocato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Possibilità del divieto di trasferta ai tifosi del Napoli a Torino? Spero che questo provvedimento non giunga, ma se avvenisse sarebbe tardivo e successivo alle iniziative che son state poste in essere da tanti tifosi del Napoli. Il biglietto dello stadio verrebbe rimborsato, ma per ciò che concerne gli hotel e gli aerei, chi ha pagato le somme, trattandosi di causa di foprza maggiore si potrà richiedere un rimborso o con le buone maniere o con un’azione giudiziale. Una class action è possibile per i tifosi penalizzati, non dico che voglio essere pagato il disagio, ma il costo dev’essere restituito”.

Gianfranco Coppola, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sorprende la decisione dell’ultim’ora di chiudere il settore ospiti. C’è il carattere dell’urgenza, ma poi ci sarà l’indennizzo da dare a chi ha speso soldi per biglietti ed altro. Spremere sempre la passione del tifoso non è giusto. Conte a Torino? Verrà accolto bene, ha evitato ogni strafalcione d’immagine quando quest’estate non ha aderito al saltello per ‘chi non salta è juventino’. E’ il primo tifoso del Napoli e si vede dopo ogni goal, ma resta un gran professionista e non vedo motivi di ostracismo nei suoi riguardi. Conte sente molto questa partita e chissà che questo suo sentire non diventi una tegola sulla squadra, ma sarà il primo a tenere alta la tensione. Il Napoli è sotto esame per la conferma, sarà una gara giocata tra due grandissimi allenatori sul piano tattico. Sono due che sbagliano raramente le sostituzioni. Sarà una gara molto bella tatticamente, sembra che le formazioni siano scontati, ma credo che a gara in corso vedremo anche McTominay”.

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Napoli? E’ ancora molto presto, ma ci farà capire a che livello è il Napoli. Il risultato sarà importante, ma sarà importante capire come si arriva al risultato e come si comporterà il Napoli in un ambiente difficile. La squadra è stata rinnovata, si sta ristrutturando perchè molti giocatori sono arrivati alla fine del mercato e sono curioso di capire cos’accadrà a Torino domani sera. Locatelli-Lobotka? Non so se sarà una partita chiusa, si sfidano due allenatori importanti. Mi è piaciuto Conte quando ha riconosciuto il suo passato alla Juve con molto rispetto e senza ipocrisia. Lui però è totalmente immerso nel progetto Napoli. La Juve ha dimostrato di avere una difesa solida e lo dimostrano gli zero goal subiti. Sarà importante che gli attaccanti del Napoli siano in palla”.

Livia Capparelli, ex calciatrice del Pomigliano Femminile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho smesso di giocare due anni fa col Pomigliano. Quando c’ero io gli stipendi venivano pagati e la denuncia che arriva dalle calciatrici del Pomigliano si riferisce all’anno passato. Questa denuncia parte dalle calciatrici dell’anno scorso, ma da ex calciatrice non faccio fatica a credere a questa notizia perchè quando giocavo io ci sono stati episodi simili, ma non relativi agli stipendi. Sono uscite fuori altre problematiche anche a livello umano. Per esperienza personale dico che ho sofferto molto la gestione medica, sono stata fuori vari mesi rispetto al reale tempo che avrei dovuto star fuori. Cambiammo sei fisioterapisti in un anno, non c’era un medico e son stata sballottata per diversi studi medici a spese personali. Ci son state occasioni in cui altre giocatrici son state portate da medici che non erano all’altezza della società. I medici nella loro professione erano all’altezza, ma per quando riguarda le visite mediche sportive, ricordo avemmo tutte il Covid e la visita che feci non era all’altezza degli standard necessari, non feci alcun test respiratorio. Poi ci fu un episodio con situazioni di doping e questo non è ancora uscito fuori in quell’articolo. Molestie sessuali? Quando c’ero io non mi successe nulla del genere, forse può essere successo negli anni successivi a quando c’ero io. Ho smesso col calcio giocato, dopo l’esperienza col Pomigliano ho pensato di smettere”.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Nessuno riesce a digerire la notizia della chiusura del settore ospiti dell’Allianz Stadium. Ho saputo che alcuni gruppi organizzati hanno smistato dei volantini in cui scrivono di voler comunque raggiungere Torino. La tempistica non è agghiacciante, ma è illeggittima. Quando si fa un focus su un eventuale conseguenza di ciò che è accaduto a Cagliari, ma mi chiedo se ci siano stati provvedimenti disciplinari nei confronti di qualche tifoso del Napoli. Non mi sembra. Abbiamo fatto andare nel dimenticatoio ciò che accadde dopo gli incidenti tra i tifosi di Napoli e Roma in autostrada. Mi ricordo che per due o tre mesi ci fu il divieto di trasferta per i tifosi del Napoli. Non capisco come mai l’unica soluzione sia quella di vietare le trasferte. Non credo che il Napoli si possa opporre a questo provvedimento di ordine pubblico, ma auspico che la società un sussurro lo faccia in merito a questa vicenda. Credo si tratti di qualcosa di incostituzionale, ma bisogna capire adesso chi paga. Mi chiedo chi risarcirà il danno, non solo materiale ma anche morale, ai tifosi che hanno acquistato il biglietto e i relativi hotel o viaggi vari. Conte? Altro che abito sporco, mi butterei proprio nella melma. Conte o Thiago Motta? Non c’è paragone, il Napoli ha fatto la scelta giusta. Ho la sensazione che Conte metta McTominay in campo dal 1′ e penso che Mazzocchi possa essere l’eventuale sacrificato di turno. Kvara o Yldiz? Non so nemmeno chi sia Yldiz di fronte a Kvara. Lobotka-Locatelli? Mi tengo Lobotka. Gatti o Buongiorno? Buongiorno tutta la vita”.

Francesco Oppini, imprenditore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spero che la Juventus dia continuità a ciò che s’è visto in Champions, la creatura è nuova e che sta prendendo lentamente forma. Cambio fede? Non bestemmiamo (ride ndr.). Credo che Thiago Motta sia un grandissimo allenatore, ma secondo me il Napoli ha fatto la mossa che anche Milan e Juventus hanno pensato di fare. Ho sempre detto che avrei preferito Conte a Thiago Motta in panchina per la mia Juventus. Io, magari sbagliando, ma quest’estate non ci avrei pensato nemmeno un secondo a riportare Conte alla Juventus. Le scelte di Thiago Motta? Se avessi un’altra punta cambierei Vlahovic perchè in questo momento non è all’altezza. Lukaku sposta gli equilibri. Per me in questo momento il problema della Juventus si chiama Dusan Vlahovic. Non credo alla soluzione Gonzalez centravanti anche perchè Vlahovic ha bisogno di giocare per entrare in condizione. Il Napoli, senza coppe, deve approfittarne. L’Anguissa che vedo adesso è quello di Spalletti, lo verrei a prendere in bicicletta. Lobotka o Locatelli? Mi tengo Locatelli perchè ora sta facendo ciò che non riusciva a fare. Gatti o Buongiorno? Mi tengo Gatti. E’ una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”.