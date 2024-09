L’ex Conte prepara lo sgambetto alla Juventus, ma il suo Napoli parte dietro nelle quote. Si accende nei bookie la sfida Vlahovic-Lukaku

ROMA – Juventus-Napoli e un Antonio Conte di mezzo. Basta questo per rendere affascinante la sfida di sabato alle 18, quando il tecnico salentino tornerà allo Stadium da avversario e con un punto di vantaggio in classifica. I bianconeri, dopo il 3-1 sul PSV, si rituffano in campionato, dove sono ancora imbattuti: come riporta Agipronews, su Planetwin365 e 888sport le quote per la vittoria galleggiano tra 2,20 e 2,23, mentre il colpo del Napoli, che ha vinto sei degli ultimi nove scontri diretti in campionato, è offerto tra 3,41 e 3,55, con il pareggio a 3,25. Equilibri che rispecchiano le scelte degli scommettitori: il 43% ha puntato sulla Juventus, il 30% sul pareggio, mentre il 27% crede nel segno «2».

Avanti il segno Under (1,65) sull’Over (2,11), anche per i numeri difensivi della Juventus, che ha mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro di Serie A; gli ultimi due scontri diretti a Torino, inoltre sono terminati 1-0 e 0-1. Stessa quota, invece, per Goal e No Goal, ipotesi attestate a 1,85. Sfida annunciata per il gol tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku: lo juventino è in pole a 2,35, mentre il belga, che contro la Juve ha perso cinque volte su sette in campionato, rincorre a 3,35. I due saranno assistiti rispettivamente da Kenan Yildiz, proposto a 4 dopo la perla contro il PSV, e Khvicha Kvaratskhelia, in lavagna a 3,85.

GL/Agipro