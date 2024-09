Serie A, è già derby di Milano: Inter ancora avanti sul Milan. Juventus, quote da «1» contro il Napoli dell’ex Conte

Riuscirà il Milan a sfatare il tabù derby? Non per gli esperti di William Hill che vedono ancora un successo dell’Inter, la settima consecutiva tra tutte le competizioni, a 1,66 contro il 5 di una vittoria scacciacrisi per un Fonseca in difficoltà. Nel mezzo, a 4, il segno «X». Le due milanesi sono i migliori attacchi della Serie A con nove centri, numeri che fanno prevalere l’Over 2.5, a 1,66, sull’Under 2.5 dato a 2,10. Per quanto riguarda i protagonisti del match, tra i marcatori in pole c’è Lautaro Martinez, ancora a secco in stagione, offerto a 2,20, seguito da Marcus Thuram, sempre a segno contro il Milan l’anno scorso a 2,40. Cerca il gol all’esordio nel derby Alvaro Morata, a 3,80 come l’altro centravanti Tammy Abraham, a segno sabato contro il Venezia.

Antonio Conte torna allo Juventus Stadium da avversario – per la prima volta con i tifosi – alla guida di un Napoli reduce da tre successi consecutivi, contro una Juve a secco di gol e vittorie da due turni. Su William Hill sarà riscatto bianconero, a 2,20, sale a 3,30 il pareggio, con la settima vittoria azzurra negli ultimi dieci scontri diretti vista a 3,40. Gli uomini di Motta ancora non hanno subito gol in campionato: anche contro il Napoli il No Goal è in pole, a 1,80, sul Goal proposto a 1,90. Grande attesa per la sfida tra i due centravanti, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, entrambi a quota 2 gol stagionali: in pole c’è il serbo a 3, con il belga offerto a 3,50.

Grande attesa per la prima di Ivan Juric sulla panchina della Roma contro l’Udinese capolista. Le quote di William Hill sorridono ai giallorossi, ancora senza vittorie finora, avanti a 1,63 contro il 5,50 del colpo bianconero. Fissato a 3,90 il pareggio, uscito una sola volta nelle ultime 22 sfide. La Roma viene da due Under 2.5 consecutivi, opzione in vantaggio domenica all’Olimpico a 1,72, su un match con tre reti – visto però negli ultimi quattro scontri diretti – dato a 2. Per il risultato esatto in pole l’1-0 a 6, sale a 7 l’1-1, con lo 0-2, risultato dell’ultimo successo friulano a Roma, proposto a 26.

Cerca la prima vittoria stagionale la Fiorentina (2,20) in casa contro la Lazio (3,20), mentre non vuole fermarsi l’Atalanta (1,44) contro il Como (7), altra formazione senza successi. Grande equilibrio tra Verona (2,87) che cerca il sorpasso ai danni di un Torino (2,62) ancora imbattuto, come tra Monza (3,20) e Bologna (2,35), altre due formazioni alla ricerca del primo colpo in campionato. Partite da «1» tra Lecce (2,20) e Parma (3,30), come tra Cagliari (2,20) ed Empoli (3,50), cerca invece la svolta il Venezia (3,25) fanalino di coda contro il Genoa (2,30).