CHAMPIONS – Anche l’Atalanta non va oltre lo 0 a 0 contro l’Arsenal, Retegui sbaglia un rigore

Ancora uno 0 a 0 in Champions per l’ultima squadra impegnata nel giovedì di Coppa. Infatti l’Atalanta di Gasperini non va oltre il pari a reti bianche contro l’Arsenal, in casa. Eppure i bergamaschi potevano andare in vantaggio se Retegui avesse realizzato il rigore concesso dall’arbitro. Invece l’ex Genoa ha sbagliato facendosi respingere il tiro dal portiere dei britannici. Si conclude così il primo turno della nuova manifestazione europea per club. Appuntamento ad ottobre per il secondo turno.