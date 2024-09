ANTEPRIMA PARTITA JUVE vs NAPOLI – Domani test probante per la squadra azzurra, i bianconeri ci diranno dove può arrivare il team di Conte

Vigilia di Juventus vs Napoli, un test assai probante per gli uomini di Conte che vorranno confermare il buon momento attuale che li ha visti vincenti nelle ultime tre partite contro Bologna, Parma e Cagliari. I padroni di casa sono reduci dal successo in Champions ma vengono da due 0 a 0 di fila, in campionato. L’allenatore dei partenopei sembra orientato a confermare l’undici di partenza, contro il Cagliari: solito 3-4-2-1 che prevede Meret tra i pali con Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno davanti. Sulle fasce laterali ancora Mazzocchi, mentre, sull’altra corsia, si ripropone il ballottaggio Olivera-Spinazzola, con il primo leggermente in vantaggio sull’ex Roma, quindi, a centrocampo, il canonico duo Anguissa – Lobotka. Infine, in avanti, Kvaratskhelia a sinistra, Politano a destra, con Lukaku punta centrale. Intanto David Neres scalpita per avere la prima chance da titolare ma non penso sia giunta l’ora. L’allenatore leccese, ieri, in conferenza stampa, ha affermato di far parte della storia della società della famiglia Agnelli, per cui sarà molto emozionato ma si è detto felice ed orgogloso di guidare il Napoli. In casa bianconera Thiago Motta sta valutando se schierare o meno il giovane Thuram, dal primo minuto, in mezzo al campo. Il neo tecnico juventino punta tutto su Yildiz, Nico Gonzalez, Vlahovic, passando per Weah. La fase difensiva funziona benissimo, a tal punto che la Juve, dopo quattro gare, non ha mai incassato reti. Gatti, è diventato il leader del reparto, però deve gestire il fastidio alla caviglia patito contro il Psv in Champions. Ecco qui di seguito le probabili formazioni:

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Danilo, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI : Meret; Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Kvaratskhelia, Politano; Lukaku. All. Conte

Passiamo adesso alle curiosità e alle statistiche della supersfida tra bianconeri e azzurri: le due contendenti si sono affrontate, in passato, in 182 occasioni, fra Serie A, B, Divisione Nazionale, Coppa Italia, Supercoppa e Coppa Uefa. Lo score, purtroppo, è a netto favore dei padroni di casa che hanno avuto la meglio sui partenopei per ben 85 volte contro 47, i risultati nulli, invece, sono 50. La notizia confortante, tuttavia, è quella che il Napoli ha vinto sei delle ultime nove partite contro i non colorati, in Serie A, di contro, la Juve si è imposta in 10 delle recenti 13 gare casalinghe. Domani, per finire, si incontrano la squadra che ha effettuato più conclusioni, fino ad ora e quella che ne ha concesse meno agli avversari. Fischierà l’arbitro Doveri di Roma