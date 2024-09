CASMS – Assurda decisione dell’Osservatorio manifestazioni sportive di vietare, all’ultimo momento, la trasferta a Torino, ai tifosi azzurri della Campania

A meno di 48 ore dalla partita Juventus – Napoli, il Casms, ente che regola la sicurezza durante le manifestazioni sportive, ha deciso, pur se non c’è ancora l’ufficialità, di vietare la trasferta allo Stadium di Torino ai tifosi azzurri residenti in Campania anche se sono in possesso della Fidelity Card. Un divieo inspiegabile, essendo giunto solo a qualche giorno dal big match. La causa è scaturita dagli incidenti di domenica a Cagliari tra le opposte tifoserie. Un provvedimento che, in realtà, ci può stare ma mi domando il perchè l’osservatorio non abbia assunto tale decisione lunedì scorso ed ha atteso ben cinque giorni prima di proninciarsi in questo senso. La trasferta era, peraltro, tornata aperta da qualche anno, ma ieri è giunto l’ennesimo ribaltone. La società bianconera, naturalmente, alla luce del divieto provvederà al rimborso del costo del biglietto di 45 euro, realtivo al settore Ospiti che sarà aperto solo ai sostenitori residenti al di fuori della nostra regione. Tuttavia coloro che da tempo, avevano già prenotato e pagato il viaggio in aereo o in treno e l’albergo per il pernottamento, perderanno tutto il denaro versato che sicuramente non è poco. La prevendita per il big match di domani era partita un mese fa ed il settore riservato alla tifoseria napoletana era andato, in poche ore sold out. Non ho parole, d’altronde, per quale motivo impedire di seguire la squadra del cuore a coloro i quali, avendo la tessera del tifoso, sono persone affidabili che, per passione e amore per il Napoli fanno tanti sacrifici per assistere alle gare degli azzurri, esclusivamente per tifare e basta. Mah, questa è l’Italia!