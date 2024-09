Statistiche – Il Napoli di Conte, alla quarta giornata, ha un punto in più degli azzurri di Spalletti, nell’anno del terzo scudetto

Spulciando le statistiche e le classifiche dei passati campionati, notiamo che il Napoli di Antonio Conte, dopo quattro giornate, ha conquistato nove punti, frutto di una sconfitta e tre successi di fila. Alla stessa giornata del torneo 2022/23, anno del terzo tricolore, con Spalletti in panchina, la squadra partenopea aveva 8 punti, dunque uno in meno rispetto ad oggi. L’allenatore di Certaldo, infatti cominciò la stagione con duev ittorie, però, poi si fermò collezionando due risultati nulli contro Fiorentina e Lecce. Naturalmente i numeri contano ben poco nel calcio, tuttavia, bisogna considerarli, anche perchè talvolta invitano a far bene. L’allenatore salentino ha dato una svolta alla squadra e, per ora sta facendo bene, pur se è giusto non fare previsioni molto ottimistiche e tanto meno voli pindarici. Ma sognare è sempre lecito. Nelle ultime tre gare il Napoli ha messo in mostra grinta, anima, compattezza del gruppo e voglia di vincere, tutte cose che l’anno scorso non si erano mai viste.La formazione del decimo posto appariva sempre spenta e svogliata, mentre attualmente si è riaccesa per la gioia dei milioni di sostenitori azzurri. Ad Antonio Conte spetta il difficilissimo compito di mantenere altissimo il livello di concentrazione e determinazione, per riuscire a mantenere questa continuità. Dopodomani, arriva il primo vero test probante per capire di che pasta è fatto il nuovo Napoli coniato e forgiato dal migliore allenatore italiano disponibile.