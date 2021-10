Napoli vs Legia Varsavia, Petagna dal primo minuto sembra essere la novita’di Spalletti

Le ultime indiscrezioni che ci giungono da Castel Volturno, riguardo alla formazione azzurra che incontrera’ stasera, al Maradona, il Legia Varsavia, per la terza giornata di Europa League, parlano di un probabile impiego, dal primo minuto, di Andrea Petagna, nelle vesti di alter ego di Osimhen. Questa novita’, del resto si poteva intendere anche dalle parole del tecnico azzurro nella conferenza stampa della vigilia, nella quale aveva affermato che Mertens, potrebbe subentrare solo nella ripresa, dal momento che il belga non si sente al 100% della condizione. Se dovesse essere confermata questa ipotesi, naturalmente, cambierebbe il sistema di gioco della compagine partenopea ma resterebbe il punto di riferimento in fase offensiva ricoperto dal bomber ex Spal, il quale non possiede la profondità del nigeriano ma in area di rigore si dimostra sempre un giocatore importante sulle palle alte che giungono dai cross. Oltretutto Petagna può anche fare da sponda per gli inserimenti dei centrocampisti. Altro dubbio da sciogliere, quello tra Zanoli e Juan Jesus per la corsia bassa mancina, sembra favorito il brasiliano ma anche qui ci potrebbero essere dei ripensamenti. Per il resto, come abbiamo riferito ieri, rivedremo tra i pali Al;ex Meret, forse anche Manolas in difesa e Demme a centrocampo, infine Lozano dovrebbe partire titolare in luogo di Politano.