Champions League, bene la Juve, un’ottima Atalanta punita da Cristiano Ronaldo

Nel mercoledì di Champions le altre due italiane in lizza hanno raccolto un successo ed una sconfitta. Bene , infatti, la Juve che si è imposta in Russia contro lo Zenit per 1 a 0, per la cronaca è la sesta vittoria di fila tra campionato e Coppa, dei bianconeri con il minimo scarto, poco fortunata, invece, un’ottima Atalanta, punita solo da Cristiano Ronaldo nel finale di gara con il Manchester United, in terra britannica. Gli uomini di Gasperini, in vantaggio di ben due reti, si sono fatti rimontare e superare per 3 a 2, gettando al vento la grande impresa. Un k o immeritato che, però con un pò più di attenzione, poteva essere evitato. Tuttavia la qualificazione agli ottavi, per gli orobici, non è affatto compromessa. Archiviata la Champions League, stasera, vanno in scena l’Europa League e la Conference League, in cui scenderanno in campo, la Lazio, il Napoli e la Roma.