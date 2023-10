REAL MADRID DAY – L’ex Ancelotti: ” Napoli fortissimo, sarà una gara durissima”

E’ arrivato il giorno tanto atteso della partitissima di Champions League tra i campioni d’Italia del Napoli e l’armata spagnola del Real Madrid, vincitore per ben 14 volte della prestigiosa Coppa continentale. Ieri in conferenza stampa, l’ex azzurro Carlo Ancelotti ha dichiarato che quella del Maradona sarà una partita durissima, in quanto i suoi uomini affronteranno un Napoli molto forte e in piena forma. A prescindere da chi vincerà, se ci saranno vincitori, questa supersfida di stasera vedrà scendere campo due formidabili coppie d’attacco, ovvero Kvaratskhelia e Osimhen da una parte e Bellingham-Vinicius dall’altra, il che significa grande spettacolo per i 55mila del Maradona. Il Napoli, dopo quattro tentativi falliti, in passato, con tre sconfitte e un pari, spera che questa sia la volta buona per aspirare ad una rivincita. Per cercare il primo successo contri Blancos, Garcia si affida, ovviamente,.Appuntamento dunque alle 21 ai due fenomeni offensivi. Appuntamento, dunque alle 21.