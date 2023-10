Posticipi di serie A – Il Sassuolo cade in casa col Monza, successo della Viola contro il Cagliari e pari tra Torino e Verona

Il Monday Night della settima giornata di serie A ha registrato i successi del Monza, per 0 a 1, a Reggio Emila nei confronti di un Sassuolo bifronte e della Fiorentina, al Franchi, per 3 a 0 sul Cagliari. Infine, pari a reti bianche tra Torino e Verona in un match senza alcun sussulto. La squadra di Italiano, grazie alla vittoria sui sardi, ha agguantato Napoli e Juventus, sul terzo gradino della classifica del campionato. Intanto quest’oggi riflettori puntati su Napoli e Milano per le gare di Champions League Napoli vs Real Madrid e Inter – Benfica.