Anticipi di A del sabato, undicesima giornata: la Juve precipita all’Inferno

Si sono disputati, ieri, tre anticipi relativi all’undicesima giornata di serie A che ha registrato questi risultati:

Atalanta – Lazio 2-2

Verona – Juventus 2-1

Torino – Sampdoria 3-0

Tempi duri, quindi per i bianconeri di Allegri, che in undici partite, già hanno subito quattro sconfitte, cosa che non accadeva da tempi immemori. In virtù del nuovo k o, stavolta al Bentegodi di Verona, la vecchia Signora precipita all‘Inferno, rimanendo a quindici punti in classifica, in compagnia degli stessi scaligeri e della Fiorentina, rischiando inoltre di andare a meno 16 dalla testa della graduatoria. Spettacolare pareggio tra bergamaschi e laziali, un 2 a 2 che ha divertito gli appassionati di calcio ma che relega le due compagini al ruolo di comprimarie. Bene il Torino di Juric, che ha surclassato, in casa, i doriani, piazzandosi un solo punto dietro ai bianconeri. Oggi si riparte con altre sei gare, a cominciare con il lunch match tra Inter e Udinese, per finire domani 1 novembre con l’ultimo posticipo Bologna – Cagliari. Tra i match domenicali spiccano il derby campano e la super sfida Roma – Milan.