Derby campano: paura per possibili scontri tra tifoserie rivali

Il derby campano tra Salernitana e Napoli, che si ripropone dopo tanti anni anni di assenza, in programma nel tardo pomeriggio odierno, non prevede l’apertura del settore ospiti per motivi di ordine pubblico. Tuttavia malgrado ciò, c’è ansia e paura per possibili scontri tra le due tifoserie rivali. Infatti, nella giornata di ieri, sono arrivate delle notizie poco confortanti, secondo cui sul web sarebbe stato postato un audio, a dir poco scioccante, che annuncia eventuali aggressioni ai tifosi azzurri che si mischieranno in mezzo ai sostenitori granata nella curva dei salernitani. Non aprendo il settore ospiti è ancora maggiore il pericolo che si possano incrociare supporters granata e azzurri, visto che nella provincia di Salerno sono residenti migliaia di tifosi del Napoli che hanno libero accesso agli altri settori dell’Arechi. E’ stata una decisione alquanto incauta quella del prefetto di Salerno. Un altro indizio poco rassicurante è il fatto che fuori le mura della Curva Sud Siberiano è stato esposto uno striscione che recita “Un derby non è tale se di fronte non c’è il rivale“.