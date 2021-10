Serie B, l’allenatore Caserta su Benevento – Brescia: “Dobbiamo sfruttare meglio i calci piazzati. Sono fondamentali”

Domani il Benevento affronta il Brescia nell’11^ giornata del campionato di serie B. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione nell’incontro che mister Caserta ha tenuto con i media:

“I calci piazzati sono fondamentali in tutti i campionati. Spesso le gare si sbloccano in queste situazioni o con delle ripartenze. Noi dobbiamo essere più bravi in queste cose, dato abbiamo dei bravi battitori e soprattutto degli ottimi saltatori. Nel calcio di adesso un calcio piazzato è fondamentale. Cercheremo di fare una grande gara contro una squadra costruita per vincere. Vogliamo continuare a fare bene e mettere in pratica le cose che sappiamo. Rispetto alla serie B di due anni fa non bisogna fare dei bilanci. Ci sono tante squadre che ancora non hanno espresso i loro valori. Questa serie B ha tante squadre forti e attrezzate per vincere. Quest’anno il livello del campionato è molto più alto.

Dobbiamo solo pensare a lavorare e alla fine vedremo cosa saremo riusciti a fare. Vedo una crescita costante e sono contento di questo aspetto. Insigne può ricoprire diversi ruoli. Si allena bene e non sta giocando soltanto per scelta tecnica. Ai ragazzi parlo personalmente e se ho qualcosa da far notare glielo dico. Paleari lo riavremo dopo la sosta, Pastina e Improta sono da valutare con lo staff sanitario. Vedremo se potremo riaverli già per la prossima partita, ma senza rischiare”.