LE INTERVISTE – Bonaventura: “Grande partita, siamo in salute. Nazionale? Sono strafelice”

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Napoli: “Abbiamo fatto una grande partita, non era facile, siamo contenti. Adesso abbiamo la sosta e poi ripartiamo. Quest’anno siamo partiti bene, di conseguenza anche i singoli girano al meglio. Siamo in un buono stato di forma, il mister fa giocare un po’ tutti. La squadra è in salute”.

Contento per la convocazione in Nazionale?

“Sono strafelice, contento della squadra e del mio momento personale”.

Potevi fare di più nella tua carriera?

“Non è un mio pensiero, cerco di fare il meglio che posso, l’importante è dare sempre il massimo”.

