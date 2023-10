LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Meret periodaccio, Ostigard che pasticci

Meret 5: non vive un periodo fortunato, anche stasera sono evidenti le responsabilità sul primo gol subito.

Di Lorenzo 5,5: è sembrato quasi arrancare contro i guizzanti esterni di Italiano, forse paga un’evidente stanchezza.

Ostigard 5: tanti strafalcioni lì dietro, un difensore dovrebbe essere più concentrato e soprattutto risoluto nelle chiusure.

Natan 6: gara tutto sommato positiva la sua, dimostra fisicità importante e soprattutto non commette errori evidenti, nonostante la difesa balli molto.

Olivera 6,5: forse il migliore degli azzurri, arrembante e tignoso sulla fascia sinistra.

Anguissa 5,5: costretto a uscire per un infortunio, anche stasera è sembrato lento nel liberarsi del pallone e po’ appesantito nella corsa.

(32′ Raspadori 5: nel Napoli viene impiegato in tutti i ruoli possibili tranne che nel suo, poi è ovvio che sfoderi prestazioni non esaltanti).

Lobotka 6: pressato per tutto il match, prova a cucire il gioco con alterna fortuna, va’ vicino al gol con uno spettacolare slalom.

(76′ Gaetano 5,5: spreca un’occasione ghiotta).

Zielinski 6: tanto cuore, qualità e fosforo, farlo giocare più dietro, dopo l’infortunio di Anguissa, è sembrato proprio un suicidio tattico.

(76′ Lindstrom 5: per ora è un oggetto misterioso).

Politano 6: non stava ripetendo la mostruosa prestazione contro il Real Madrid, però era tra i pochi che stava provando a creare fastidi alla retroguardia viola. Garcia ha pensato male di sistituirlo ancora una volta…

(58′ Cajuste 5,5: sostanza relativa, qualità deficitaria).

Osimhen 6: realizza il rigore e per poco non trova un altro gol su un regalo di Kayode su fallo laterale. L’impressione però è che il bomber nigeriano non sia più il calciatore felice dello scorso campionato…

(76′ Simeone 5,5: non trova l’ occasione per incidere).

Kvaratskhelia 6: prova, senza successo, a tirar fuori fal cilindro il colpo risolutore. Si impegna tanto, ma Garcia non lo aiuta molto, costringendolo ad un certo punto del match prima ad agire da mezz’ala e poi da tornante di destra.

All. Garcia 5: sostituzione incomprensibili, squadra molle, disorganizzata e sfilacciata. Peggio di così …