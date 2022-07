Mercato- Pedullà: “Non credo che l’avventura azzurra di Mertens sia definitivamente alle spalle, mi aspetto una sorpresa”

Nel corso della trasmissione sportiva ” Speciale Calciomercato“, in onda ieri sera sull’emittente Sportitalia, è intervenuto il noto giornalista ed esperissimo di mercato Alfredo Pedullà, il quale ha affermato che non crede affatto che l’avventura a Napoli di Dries Mertens sia una storia definitivamente alle spalle. Queste infatti, le sue parole in merito alla vicenda:

“Il discorso sul caso Mertens è una questione che riguarda soltanto l’attaccante belga e il presidente del Napoli. Nonostante oggi il calciatore sia libero di scegliersi una sistemazione, penso che ci sia ancora uno spiraglio per la sua permanenza sotto il Vesuvio, mi aspetto una sorpresa dell’ultim’ora che potrebbe far felice i sostenitori partenopei. “

Mah, che dire, nel calcio e specialmente nel mercato niente è impossibile; attualmente tutto lascerebbe credere che non ci siano più i presupposti per una continuazione del matrimonio tra Mertens e De Laurentiis ma se un giornalista di grande affidamento si sbilancia a tal punto, potrebbe significare che ha delle notizie che noi non conosciamo. Naturalmente la tifoseria si augura che Pedullà abbia ragione ma non mi sento di condividere la sua opinione, con la speranza che io possa sbagliarmi.