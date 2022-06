Serie A – Ufficiale:Verona vs Napoli si giocherá a ferragosto alle 18,30

Diramati i primi anticipi e posticipi di serie A del prossimo campionato che partirà nel fine settimana del 13/ 14 agosto. Per quanto riguarda il debutto della squadra di Spalletti al Bentegodi, il match si disputerà in posticipo nel giorno di ferragosto alle 18,30 orario certamente poco opportuno dato il caldo estivo . Stesso ora, pure per la prima casalinga al Maradona , contro il Monza neo promosso. La gara si giocherà domenica 21. Nelle altre tre partite successive contro Fiorentina, Lecce e Lazio, invece , il Napoli scendeà in campo in serata, alle 20,45.