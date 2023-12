Benevento, troppe difficoltà in zona gol: 0-0 a Latina

Il Benevento fa visita al Latina in quella che è la 18^ giornata del campionato di serie C, girone C.

La Strega è reduce dal derby perso con l’ Avellino e vuole conquistare punti importanti per non perdere ulteriore terreno in classifica.

I padroni di casa vogliono tornare a vincere di fronte al proprio pubblico. Non avranno a disposizione Biagi. Questo il 3-5-2 che mister Di Donato manda in campo: Cardinali tra i pali. In difesa Rocchi, Cortinovis e Marino. A centrocampo Paganini e Serbouti sulle fasce con Di Livio e Riccardi ai lati di Cittadino. Attacco composto dalla coppia Mastroianni, Fabrizi. A disposizione: Vona, Bertini, Ercolano, Crecco, De Santis, Di Renzo, Perseu, Del Sole, Polletta, Jallow, Fella.

Il Benevento non recupera Terranova che si aggiunge agli indisponibili Meccariello, Pastina, Agnello, Simonetti, Rossi e Ciciretti. Queste le scelte di mister Andreoletti: Paleari in porta. Terzetto difensivo con El Kaouakibi, Capellini e Berra. A centrocampo Masciangelo e Improta sugli esterni, Agazzi in cabina di regia coadiuvato da Karic e Talia. In avanti Marotta e Ferrante. A disposizione: Manfredini, Nunziante, Benedetti, Viscardi, Alfieri, Kubica, Pinato, Masella, Tello, Bolsius, Carfora, Ciano, Sorrentino.

Dirige il match il signor Delrio di Reggio Calabria.

La gara

Ci provano subito i padroni di casa con un tiro di Riccardi al 2′ ma il pallone termina sul fondo. Un minuto dopo sono ancora i pontini che con Fabrizi provano la conclusione che colpisce l’ esterno della rete. Prova a replicare anche il Benevento con un paio di conclusioni di Marotta e Improta. Giallo per Berra che al 9′ commette fallo su Fabrizi. Al 14′ protesta il Latina per un fallo di mano di El Kaouakibi su una conclusione di Fabrizi. Ammonito Serbouti per un intervento a gamba tesa su Agazzi al 25′.

Sugli sviluppi di un corner per il Benevento, al 27′ è Ferrante che di testa costringe alla deviazione in angolo il portiere Cardinali. Su cross di Improta, al 34′ prova la girata di testa El Kaouakibi ma il pallone sfiora la traversa. Al 44′ cartellino giallo per Rocchi del Latina che commette fallo su Improta. La prima frazione si chiude con due minuti di recupero nei quali è Improta che impegna Cardinali con una conclusione velenosa. Bravo il portiere a deviare in angolo.

Nella ripresa il Latina manda in campo Jallow al posto di Mastroianni. Bell’ inserimento in area di Masciangelo che al 50′ conclude troppo centralmente e Cardinali può sventare il pericolo. Giallo per Jallow che al 55′ commette fallo su Paleari. Altro giallo per Cortinovis del Latina che compie un fallo su Ferrante al 59′. Doppia sostituzione nel Benevento: al 60′ escono Agazzi e Masciangelo per fare posto a Pinato e Benedetti. Tiro di Ferrante che al 63′ sfiora la traversa.

Effettua un cambio anche il Latina: al 64′ entra Fella al posto di Fabrizi. Si fa trovare pronto Paleari su un colpo di testa di Marino al 66′. Improta prova la deviazione al 72′ ma Cardinali riesce a deviare il pallone. Al 74′ i pontini sostituiscono Cittadino con Del Sole. Bella parata di Cardinali su Pinato al 76′. Ancora cambi per il Latina che al 77′ sostituisce Serbouti e Paganini con Ercolano e Crecco. Strega che risponde con Sorrentino che rileva Ferrante al 79′. Ammonito Marino per fallo su Karic all’ 85′.

L’ arbitro concede quattro minuti di recupero. Calcia debolmente Ercolano al 91′ e Paleari blocca il pallone senza problemi. Girata di Marotta al 93′ ma non inquadra la porta. Poteva essere una grande occasione per portare a casa la vittoria. La Strega non punge e il Latina ringrazia. Termina 0-0 al ‘Francioni’.