ANTEPRIMA PARTITA – Ottavi di Coppa Italia, il Napoli contro il Frosinone, stasera, debutta nella manifestazione nazionale, al Maradona

Questa sera, alle ore 21, il Napoli farà il suo esordio stagionale, a Fuorigrotta, in Coppa Italia, affrontando nella gara valida per gli ottavi di finale, il neo promosso Frosinone, già battuto alla prima giornata di Campionato, sul suo terreno. Rispetto alle ultime partite Walter Mazzarri opterà per un largo turnover, dando spazio a quei calciatori che finora hanno avuto un minutaggio minore. A centrocampo ci sarà un’autentica rivoluzione, infatti scenderanno in campo dal primo minuto Cajuste, forse Demme e Gaetano. In difesa invece dovrebbero giocare Zanoli a destra e Ostigard centrale. In avanti il danese Lindstrom affiancherà le punte Simeone e Raspadori. Tra i pali toccherà al secondo portiere Gollini. Dal canto suo Di Francesco schiererà Turati in porta, Lusuardi in difesa, Bourabia, Barrenechea e Harroui a centrocampo, mentre Baez, Cheddira e Caso formeranno l’attacco. La squadra ciociara, mai prima d’ora, era approdata agli ottavi di Coppa Italia. Alla luce di tali indicazioni azzardiamo le possibili formazioni che calcheranno il terreno del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.