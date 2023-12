OTTAVI DI CHAMPIONS – Napoli vs Barcellona si giocherà il 21 febbraio, al Maradona, mentre il ritorno il 12 marzo in Spagna

Diramati i calendari delle gare degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Per quanto riguarda il Napoli, il match di andata, contro i catalani, si disputerà, al Maradona, mercoledì 21 febbraio alle ore 21, mentre il ritorno non si giocherà al Camp Nou, in ristrutturazione ma all’Olympic Montjuïc, situato sulla collina del Montjuïc, impianto utilizzato fino al 2009 dall’Espanyol e può contenere circa 60.000 spettatori, martedì 12 marzo sempre alle 21.