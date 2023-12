Barcellona, Xavi: “Napoli? Mazzarri difensivo, vogliamo i Quarti. Ci rinforzeremo sul mercato”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita con l’Almeria, soffermandosi però anche sui prossimi impegni di Champions League contro il Napoli di Mazzarri: “Vogliamo sempre rinforzare la rosa e bisogna trovare i pezzi che ci mancano. Con l’infortunio di Gavi servirebbe uno con le sue caratteristiche ma è difficile. Lavoro insieme a Laporta e Deco per rafforzare la squadra” si legge sul quotidiano iberico Sport.

Sulla sfida al Napoli in Champions League, invece, Xavi ha poi aggiunto: “È la squadra Campione d’Italia in carica, dai tempi di Maradona non vincevano il titolo. Sono in una situazione come la nostra, anche se non c’è più l’allenatore dell’anno scorso e adesso c’è Mazzarri, che è più difensivo. Mancano ancora due mesi, ma vogliamo passare ai quarti” ha concluso l’allenatore della formazione blaugrana, dopo aver toccato diversi temi.

