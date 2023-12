IL FISCHIETTO – NAPOLI vs FROSINONE di Coppa Italia sarà arbitrata da Abisso di Palermo

E’ stato designato, per il match degli ottavi di finale di Coppa Italia Napoli-Frosinone, in programma domani alle 21.00 allo stadio Maradona l’arbitro Rosario Abisso di Palermo. Assistenti Bercigli e Ricci, quarto uomo Marinelli e infine in sala Var Di Martino e Paganessi. Per quanto concerne i precedenti, Abisso ha diretto gli azzurri, finora per 8 partite. In ben 7 di queste il Napoli ha conseguito la vittoria mentre nell’altra ha pareggiato. Una sorta di arbitro portafortuna, quindi per i partenopei.