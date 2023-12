Sorteggio Champions, il Napoli pesca il Barcellona. Tremenda sfida per la Lazio, così e così per l’Inter

È stato effettuato il sorteggio della Champions, dall’urna di Nyon sono state accoppiate queste sfide:

PORTO vs ARSENAL

NAPOLI vs BARCELLONA

PSG vs REAL SOCIEDAD

INTER vs ATLETICO MADRID

PSV EINDHOVEN vs DORTMUND

LAZIO vs BAYERN MONACO

COPENAGHEN vs MANCHESTER CITY

LIPSIA vs REAL MADRID



Il Napoli di Mazzarri ha, quindi, pescato nell’urna il Barcellona. La partita di andata si giocherà al Maradona. Si tratta di una sorta di rivincita dell’ultime eliminazione ad opera degli spagnoli.Le gare di andata e ritorno degli ottavi di Champions League 2023/24 si disputeranno tra febbraio e marzo 2024, per le tre squadre italiane la prima partita in casa e il ritorno in trasferta.

Più precisamente:

Andata Ottavi: 13-14 e 20-21 febbraio 2024

Ritorno Ottavi: 5-6 e 12-13 marzo 2024