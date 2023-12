Ottavi di finale Champions – Il Napoli, nell’urna di Nyon, trova il Barcellona, andata al Maradona

E’ stato appena effettuato, a Nyon in Svizzera, il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Champions League, edizione 2023/24. Il Napoli di Mazzarri ha pescato, nell’urna, il Barcellona. La partita di andata si giocherà al Maradona. Un sorteggio agrodolce per gli azzurri, partita difficile ma non impossibile, visto che la compagine catalana, oggi, non è più quella di qualche tempo fa. Dunque una vera e propria una rivincita delle ultime eliminazione, sia nella massima manifestazione continentale che in Europa League, ad opera degli spagnoli. La più recente risale al 24 febbraio del 2022 nella seconda Coppa per importanza. All’andata al Nou Camp finì 1 a 1, mentre al ritorno, a Fuorigrotta, successo degli ospiti per 2 a 4. Per la cronaca, azzurri e blaugrana si sono affrontati nelle competizioni europee in quattro precedenti, 2 in Champions e 2 in Europa League. Il Napoli non ha mai vinto. ottenendo due pari e due sconfitte. Riusciranno, alla ripresa delle ostilità, i partenopei ad invertire finalmente la rotta? Lo scopriremo solo vivendo.