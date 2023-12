EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Bentornata vittoria al Maradona, Napoli trascinato dalla coppia gol Kvara – Osi, Cagliari battuto per 2 a 1

Editoriale del Lunedì. Finalmente, anche il campionato, il Napoli targato Mazzarri ha sfatato il tabù Maradona, dove non trovava i tre punti da oltre due mesi e mezzo. Grazie alla coppia di talenti Kvara – Osi, gli azzurri hanno battuto un coriaceo Cagliari per 2 a 1. Il nigeriano assoluto protagonista del match con una rete ed un assist favoloso al georgiano per il gol vittoria. Quella di sabato ha evidenziato dei miglioramenti della squadra, tuttavia, il Napoli è ancora convalescente ed in via di guarigione, però qualche problemino c’è sempre. La difesa prende troppe reti, 19 in sedici partite sono tantissime se si pensa che nel campionato vinto, alla fine delle 38 giornate, la compagine di Spalletti chiudeva con la miglior difesa del torneo con 27 gol subiti. Il tecnico di San Vincenzo deve lavorare sul pacchetto arretrato in cui Rrahmani e Juan Jesus non stanno rendendo al meglio. La mancanza di un centrale leader davanti alla difesa si sta facendo sentire, per cui il mister ha già chiesto alla società di intervenire, nel mercato invernale, per reperire un difensore rapido e di fisico possente che possa rimpiazzare degnamente il coreano Kim. Ovviamente non sarà facile trovare un giocatore di grande livello visto che a gennaio i migliori calciatori non si muovono dai loro club. Oltre al difensore, occorre pure un centrocampista, dal momento che Anguissa partirà, il mese prossimo per la Coppa d’Africa e potrebbe tornare dopo più di un mese. Dunque, al momento è un Napoli convalescente che sta provando a ritrovarsi con un tecnico che ha stabilito un’empatia coi giocatori, mai vista con Garcia. Un ruolo importante nel match coi rossoblù lo ha avuto Mario Rui, tornato in campo nella ripresa dopo l’infortunio. Il suo ingresso ha totalmente cambiato le sorti della gara, suo, infatti il cross al bacio che ha consentito al bomber azzurro di battere di testa il portiere cagliaritano. Seconda vittoria di fila, fondamentale, a Fuorigrotta, in quattro giorni, domani ci potrebbe essere il tris in Coppa Italia contro il Frosinone; mai, i partenopei, in questa stagione, sono riusciti a centrare tre successi di fila. Sabato, oltre ai due campioni, ancora una volta Politano si è distinto con una prestazione da sette pieno, l’ex Sassuolo e Inter aveva trovato anche il gol del 3 a 1, annullato ingiustamente da Marcenaro per fuorigioco passivo di Osimhen, Un altro torto arbitrale ai danni degli azzurri che poteva essere fatale. Gara opaca, viceversa per Natan, Rrahmani e Juan Jesus e Cajuste nettamente insufficienti. Nel prossimo turno i partenopei saranno ospiti della Roma, all’Olimpico; i gialorossi sono reduci dalla brutta prestazione del Dall’Ara, dove sono stati sconfitti per 2 a 0, perdendo la quarta posizione, quindi avranno il dente avvelenato. Il Napoli, tuttavia, deve risalire la classifica e riconquistare la zona Champions e non può permettersi il lusso di perdere, del resto, sulla carta, i ragazzi di Mazzarri sono superiori agli avversari ma dovranno dimostrarlo sul terreno di gioco, magari registrando il pacchetto arretrato e migliorare la mira sotto porta.