IL PUNTO SULLA A 16esima giornata – Inter primo tentativo di fuga, Bologna quarto da solo, sogna la Champions

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato scorso che hanno registrato il ritorno al successo casalingo del Napoli, a spese del Cagliari, il pari dei bianconeri con il Genoa, in trasferta, le vittorie del Lecce sul Frosinone e del Torino contro l’Empoli, la domenica calcistica ha visto vincere la capolista Inter, all’Olimpico contro la Lazio per 2 a 0, che ha consentito ai nerazzurri di allungare le distanze sui bianconeri, il Milan, a San Siro, per 3 a 0 contro il Monza, il Bologna per 2 a 0 contro i giallorossi di Mourinho ed infine l’1 a 0 della Viola contro il derelitto Verona. La sedicesima giornata di serie A si concluderà questa sera con il posticipo del Lunedì tra Atalanta e Salernitana.