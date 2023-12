Mondiale per club, la Fifa ha diramato i criteri ufficiali. Cosa serve al Napoli

Il Consiglio Fifa ha reso ufficiale la decisione sul ranking che stabilisce quali club potranno giocare il Mondiale per club a 32 squadre che prenderà il via nell’estate del 2025 negli Usa. Il criterio prevede tre punti per la vittoria, un punto per il pareggio e tre punti per i progressi in ogni fase della Champions League (qualificazione agli ottavi, quarti, semifinale, finale). Solo per la prima edizione, però, la Fifa ha deciso di adottare un criterio diverso poiché le regole ufficiali sono state comunicate in corsa, il punteggio si basa sostanzialmente sui criteri usati sino a oggi dall’Uefa anche se leggermente modificati: 2 punti per una vittoria; 1 punto per il pareggio; 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi; 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale; 1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione.

Al momento, seguendo il ranking, sicure squadre partecipanti, tra le 12 che rappresenteranno l’Europa, ci sono Inter, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Psg, Benfica e Porto.

E’ lotta Juventus-Napoli per l’altro posto riservato all’Italia. Secondo questo criterio in questo momento la Juve è a quota 47 punti, mentre il Napoli a 41.

Cosa serve al Napoli? Per il sorpasso la squadra di Mazzarri dovrà nel caso attendere i quarti: gli ottavi possono dare al massimo 5 punti (4 per due successi e 1 di bonus qualificazione). In sostanza il Napoli per essere sicuro di partecipare dovrà conquistare almeno tre vittorie tra le gare di ottavi e quarti di finale. Impresa molto difficile, ma non impossibile.

