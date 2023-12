Andreoletti su Latina-Benevento: “Dobbiamo dare risposte importanti”

Ecco alcune affermazioni del tecnico Matteo Andreoletti, alla vigilia del match che lunedì sera il Benevento giocherà a Latina:

“Trasferta complicata come lo sono tutte. Il momento non è felicissimo e abbiamo bisogno di dare risposte importanti. Dobbiamo essere più bravi degli episodi attraverso l’atteggiamento e le prestazioni.

Tello lo abbiamo gestito in settimana e sarà a disposizione. Terranova purtroppo non ci sarà.

Perdere un derby fa male e per fortuna con il passare del tempo inizi a pensare alla gara con il Latina. Il colloquio con il presidente è per fare un punto sulla situazione generale. Lui ha fatto presente alcune perplessità e ci ha chiesto delle spiegazioni. Ho cercato di dargli le giuste motivazioni dal punto di vista tecnico. C’è la voglia di dare delle risposte importanti a lui e al pubblico.

Cerco di non toccare le cose che funzionano ma devo valutare la prestazione. Per la rosa che alleno non posso lamentarmi. Chi giocherà, in questo caso Capellini, darà le risposte che ha sempre dato. Vedremo se Masciangelo sarà della gara. Talia si porta dietro un problema al collaterale. Pinato non so quanti minuti ha e poi c’è Kubica. Abbiamo diverse soluzioni.

In attacco abbiamo creato i presupposti per fare gol. Dobbiamo essere più bravi dell’episodio. Avere due punte in avanti ci permette una maggiore verticalizzazione, poi ci sono delle soluzioni che possiamo adottare in corsa.

Bisogna essere più cinici possibili. E’ qualcosa che possiamo acquisire con il lavoro settimanale. Spero che qualche giocata o un episodio possa aiutarci. Sul gioco mi piacerebbe partire dalla scorsa prestazione al di là della sconfitta.

Questa rosa va sfoltita perchè siamo in troppi ma del futuro non parlo perché domani abbiamo una sfida importante. Escludere un calciatore vorrebbe dire penalizzare la squadra. Altre valutazioni verranno fatte in un secondo momento. Se Carfora può rientrare in alcune partenze nel mercato di gennaio è qualcosa che dipende da valutazioni importanti da fare. Bisogna chiedersi se per lui è meglio o peggio andare a giocare altrove.

Adesso dobbiamo pensare al risultato. Mi aspetto una gara complicata nonostante il Latina abbia fatto un po’ di fatica nelle gare casalinghe. E’ un avversario che da del ritmo e dell’intensità le sue migliori armi. Dovremo pareggiare il loro ritmo. In settimana abbiamo cercato di trovare gli strumenti per scardinare il loro sistema.

Dopo un derby si vede un po’ tutto negativamente, ma la più bella risposta l’ho avuta entrando negli spogliatoi. Quando vedi i ragazzi quasi in lacrime è una risposta importante. Vuol dire che si sta creando qualcosa di forte. Non bisogna pensare alle macerie che c’erano prima di partire, altrimenti diventa un alibi. Per fare un percorso di ripartenza ci vuole del tempo, magari qualche vittoria ci ha illuso. Sono soddisfatto. Potevamo fare meglio ma dobbiamo guardare avanti.

Su Pastina la scelta di non convocarlo è condivisa da tutti. Non sono io a doverne parlare ma il presidente. Ciciretti cercherò di recuperarlo fino alla fine. Sapevamo delle sue precarie condizioni fisiche.

Ai tifosi non è stato permesso di seguire la squadra e dai calciatori mi aspetto una reazione anche per questo”.